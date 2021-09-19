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Marcão indica volta de Martinelli e presença de Bobadilla entre titulares do Fluminense contra Cuiabá

Meio-campista, recuperado de dores na coxa esquerda, substitui André, suspenso. Já atacante entrará no lugar de Fred, que também cumpre suspensão automática...
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Publicado em 

19 set 2021 às 14:33

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 14:33

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC
O Fluminense tende a contar com um retorno significativo no confronto com o Cuiabá nesta segunda-feira (20), em jogo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em atividade realizada na manhã deste domingo (19) no CT Carlos Castilho, na Cidade de Deus, o técnico Marcão acenou com a possibilidade de Martinelli reassumir a titularidade do meio de campo no lugar de André, que cumpre suspensão automática.
+ Veja a tabela do Campeonato Brasileiro!Martinelli está de volta ao Tricolor das Laranjeiras após duas partidas. O atleta havia sofrido dores musculares e não disputou os confrontos com o São Paulo, pelo Brasileirão, e o Atlético-MG, pela Copa do Brasil. Além dele, Egídio, Gabriel Teixeira e Lucca ficarão à disposição de Marcão.No ataque, Bobadilla superou a concorrência e terá a missão de ser o substituto de Fred, também suspenso. Ele formará a linha de frente ao lado de Luiz Henrique e Caio Paulista.
A equipe tende a ir a campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; Martinelli, Nonato e Yago; Caio Paulista, Luiz Henrique e Bobadilla.

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