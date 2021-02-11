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futebol

Marcão exalta resultado e espírito de 'final' do Sport

Volante marcou o gol que abriu a vitória do Rubro-Negro no Beira-Rio...
LanceNet

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Publicado em 

10 fev 2021 às 22:03

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 22:03

Crédito: Elton Silveira/W9 Press/Sport Recife
A quarta-feira termina de maneira mágica para o Sport. No Beira-Rio, o Leão venceu o Internacional por 2 a 1 e conseguiu abrir uma distância de quatro pontos para o Z-4.
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Autor do gol que abriu o caminho da vitória, o volante Marcão valorizou o resultado diante do líder e citou espírito de final nas três rodadas finais do torneio.
‘Um gol para coroar esse grupo de guerreiro, todo mundo lutando. Feliz pelo resultado. Sabíamos que seria muito difícil, mas conseguimos essa vitória importante na luta contra o rebaixamento. Cada jogo é uma história, ainda tem três finais, temos que lutar, não acabou ainda. Tem muitos pontos a serem disputados. Cada jogo daqui para frente vai ser uma final e a equipe vai lutar a todo minuto e até o fim’, declarou ao Premiere.
Com 41 pontos, o Sport aparece na 14ª colocação do Brasileiro e volta a campo no fim de semana, quando recebe o Bragantino, na Ilha do Retiro.

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