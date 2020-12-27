Marcão exalta promessas de Xerém: 'Daqui a pouco podem estar entre profissionais do Fluminense'

Crédito: Mailson Santana/Fluminense

O técnico Marcão mostrou otimismo em relação aos jogadores que vêm despontando em Xerém. No decorrer da entrevista coletiva concedida no último sábado, o comandante do Fluminense destacou a maneira como os atacantes Samuel Granada e John Kennedy vêm evoluindo com a camisa tricolor.

- São garotos valorosos. O Samuel tem jogado direto no sub-23, é um processo que temos que respeitar com o clube e com Xerém. O John vem treinando mais no sub-20, mas está bem perto de nós. Estamos olhado com carinho. Gosto demais desses jogadores, além do Matheus Pato - afirmou.

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Aos seus olhos, o trio tem condições de pedir passagem no elenco principal do Tricolor das Laranjeiras.

- São jogadores que trabalham bastante e estão mostrando que daqui a pouco eles podem estar, sim, juntos com o nosso plantel profissional - disse.