Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Marcão exalta promessas de Xerém: 'Daqui a pouco podem estar entre profissionais do Fluminense'
futebol

Marcão exalta promessas de Xerém: 'Daqui a pouco podem estar entre profissionais do Fluminense'

Samuel Granada e John Kenedy recebem elogios do comandante do Tricolor das Laranjeiras, que afirma: 'Estamos olhando com carinho para eles'...

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 16:15

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 16:15
Crédito: Mailson Santana/Fluminense
O técnico Marcão mostrou otimismo em relação aos jogadores que vêm despontando em Xerém. No decorrer da entrevista coletiva concedida no último sábado, o comandante do Fluminense destacou a maneira como os atacantes Samuel Granada e John Kennedy vêm evoluindo com a camisa tricolor.
- São garotos valorosos. O Samuel tem jogado direto no sub-23, é um processo que temos que respeitar com o clube e com Xerém. O John vem treinando mais no sub-20, mas está bem perto de nós. Estamos olhado com carinho. Gosto demais desses jogadores, além do Matheus Pato - afirmou.
> VEJA A TABELA ATUALIZADA DO BRASILEIRÃO-2020
Aos seus olhos, o trio tem condições de pedir passagem no elenco principal do Tricolor das Laranjeiras.
- São jogadores que trabalham bastante e estão mostrando que daqui a pouco eles podem estar, sim, juntos com o nosso plantel profissional - disse.
A equipe principal do Fluminense volta a campo para o Brasileirão-2020 apenas em janeiro. No dia 6, os tricolores fazem o clássico diante do Flamengo, às 21h30, no Maracanã.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Como selecionar minhas crônicas para um livro?
Imagem de destaque
Derrota em dose dupla: o governo Lula virou "refém" do Congresso?
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Olha elaaa... a fórmula secreta de Ana Paula Renault

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados