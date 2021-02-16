Marcão exalta base do Fluminense após vitória sobre o Ceará: 'Esses meninos estão muito motivados'

Crédito: Marcão comemorou o resultado que fez o Fluminense encostar de vez no G4 (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Com um verdadeiro show dos 'Moleques de Xerém', o Fluminense derrotou o Ceará por 3 a 1 no Castelão após 16 anos de um longo jejum e encostou de vez no G4 do Brasileirão. A vaga na Libertadores 2021 já está garantida, mas o Tricolor busca a fase de grupos da competição continental. Com isso, em coletiva virtual de imprensa, o técnico Marcão exaltou a garotada e comemorou o grande resultado.

> Confira e simule a classificação do Campeonato Brasileiro- Uma excelente partida. Todos sabem que enfrentar o Ceará é muita dificuldade. Para vencer, a nossa equipe teria que trabalhar bastante e anular as peças do adversário. Foi um jogo de muita entrega. Foi um grande resultado, uma grande vitória - comentou.

- Esses meninos estão muito motivados. E temos jogadores importantes que deixam eles à vontade. Fred, Nenê, Paulo Henrique. Os meninos entraram, se sentiram à vontade para criar e fazer tudo o que eles sabem. E o resultado vem aparecendo. Acreditamos nessa experiência junto com a juventude. Estamos fazendo um Fluminense forte e focado - acrescentou

Durante a coletiva, o treinador elogiou o projeto do time sub-23 do Fluminense que disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Para o comandante, a criação desta equipe rendeu bons frutos e fez com que jovens jogadores tivessem ritmo de jogo e pudessem ser melhor aproveitados nos profissionais.

- Legal a gente falar desse projeto sub-23, capitaneado pelo Paulo Angioni. É muito bom a gente ter esses meninos com a gente aqui no profissional. O time sub-23 me deu total condição de confiar nesses meninos. Eles vinham jogando, com ritmo de jogo. Então a gente não teve problema algum em colocar o John que vinha treinando bem, o Samuel, o Martinelli a mesma coisa. Então, isso nos deu total confiança no que eles vem fazendo e no que nós idealizamos de jogo para colocar os meninos. O resultado tem sido muito positivo e fizemos um projeto que funcionou demais - disse.