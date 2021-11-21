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Marcão elogia atuação do Fluminense e exalta apoio da torcida: 'Nos ajudou a fazer a diferença'

Comandante tricolor disse que a equipe entregou tudo que foi proposto pela comissão técnica. Ele também falou sobre a ausência de André, que está suspenso contra o Inter...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 20:06

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 20:06

- Confira e simule a tabela do Campeonato Brasileiro
- Mais uma vez temos que enaltecer o nosso 12º jogador, que jogou junto com a equipe o tempo todo e nos ajudou a fazer a diferença mais uma vez. Já projetando o jogo de meio de semana, a gente pede que mais uma vez estejam presentes nos incentivando para realmente fazermos mais um grande jogo e tentar conquistar mais uma grande vitória. Hoje eles entregaram tudo o que propusemos e merecidamente saímos com uma grande vitória contra um grande adversário- completou.
Com a vitória, o Fluminense soma 48 pontos restando quatro rodadas para o fim da competição. Na quarta, o time terá outro confronto direto, também no Maracanã, diante do Internacional, às 21h30. Para esse duelo importante, Marcão não poderá contar com o volante André, que tomou o terceiro cartão amarelo.
Além dele, Luiz Henrique e Nino deixaram o campo sentindo dores. O técnico afirmou que o jovem veio de um longo tempo de inatividade e demonstrou empenho na vitória deste domingo. O zagueiro, por sua vez, será reavaliado pelo departamento médico.
- ATUAÇÕES: Luiz Henrique tem grande desempenho e Fred volta a marcar em vitória do Fluminense
- Luiz veio de um tempo inativo, entrou, deu tudo de si, e a gente espera que não seja nada demais. Sobre o Nino, os médicos terão de reavaliá-lo para saber se aconteceu algo mais grave. Perdemos o Andrezão para essa partida. É saber que quem entrar vai corresponder para que a gente possa fazer uma grande partida e para manter os pontos importante aqui em casa - comentou.

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