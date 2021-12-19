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futebol

Marcão e Sander podem sair do Sport

Volante e lateral precisam diminuir seus ganhos para continuar no Leão da Ilha do Retiro...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2021 às 16:01

Publicado em 19 de Dezembro de 2021 às 16:01

O Sport foi rebaixado para a Série B do futebol brasileiro e agora começa a planejar o seu elenco para a temporada 2022.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Se nos bastidores o Leão trabalha para segurar Hernanes, por outro lado nomes como, por exemplo, Marcão e Sander podem sair.
O principal motivo é a questão financeira. O volante e lateral-esquerdo possuem altos salários e precisariam reduzir seus ganhos.
No caso de Marcão, o meio-campista tem contrato até 31 de dezembro. Se renovar, ele vai precisar diminuir o salário.
Enquanto isso, Sander, que tem acordo até o fim de 2022, precisa entrar em acordo com a diretoria para firmar um novo salário.
Crédito: LateralestáforadecombatenoLeão(AndersonStevens/SportClubdoRecife

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