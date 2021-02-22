Marcão critica a arbitragem no duelo do Fluminense com o Santos: 'Fator extra que tirou os meninos do sério'

O técnico Marcão não escondeu sua bronca com as decisões do árbitro Savio Sampaio no empate em 1 a 1 que o Fluminense teve contra o Santos na noite deste domingo, na Vila Belmiro. Em entrevista coletiva online, o comandante foi categórico sobre o que chamou mais atenção negativamente para os tricolores.

- O que a gente mais lamenta foi a falta de critério, foram as escolhas do árbitro. Em jogadas do Fluminense ele foi muito duro - e, em seguida, falou sobre a jogada que culminou na expulsão de Nino:

- No lance do Nino, acho que não foi falta. Dois lances antes, um jogador do Santos segurou o Nino. Aquilo foi irritando nossos atletas. Em um jogo equilibrado, o critério diferente - completou.MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FCO treinador detalhou o que procurou fazer no duelo com o Peixe.

- A equipe veio com uma postura de anular as principais jogadas do Santos. Sabíamos que íamos enfrentar uma equipe veloz, sem medo, com recomposição defensiva rápida. Sabíamos que o Cuca ia entrar com Soteldo no segundo tempo. Enfrentar uma equipe de qualidade é sempre muito forte. Mas teve um fator extra que realmente tirou nossos meninos do sério, ainda mais em um jogo quente - afirmou, ressaltando:

- Ele (o árbitro) amarelou nossa equipe no primeiro tempo. A gente ficou bem amarrado em relação a isso. Lamentamos estes pontos perdidos - complementou.

Em seguida, o comandante frisou sua perspectiva para o último compromisso do Fluminense.

- O mais importante é o equilíbrio. Recompor os nervos, pois na quinta-feira tem mais uma grande final. Temos de conseguir um resultado positivo para garantirmos a melhor posição possível na competição - destacou.