Marcão celebra vitória do Fluminense e opina sobre música da torcida: 'A gente prega o respeito'

- Eu não prestei atenção nas letras, porque estava focado no jogo. Se aconteceu e o sistema de som chamou atenção, vamos sentar e reunir quem quer que seja para que nas próximas partidas não aconteça dessa forma. A gente prega o respeito e tenho certeza que vai ser ouvido pelo nosso torcedor - disse. + ATUAÇÕES: Fred decide, e Marcos Felipe faz grande defesa na vitória do Fluminense sobre o Internacional

Com desfalques importantes, o Tricolor entrou em campo com Calegari improvisado no meio-campo. O comandante elogiou a postura do lateral como volante e ainda lembrou que Xerém também oferece opções para a posição.

- A gente perdeu algumas peças importantes e sempre falamos que todos tem que estar preparados. O Calegari já havia feito algumas partidas por dentro, e entendemos que pelo fato do Internacional ter um jogo forte no tripé, e por ele já ter feito esse movimento. Ele encarnou o espírito, jogou, marcou com personalidade, e ganhamos mais uma peça por dentro. Fez uma grande partida e foi um dos melhores em campo, assim como o Wellington, que posicionou e orientou o Yago. O time foi muito coeso e tirou o jogo forte deles. Temos também o Daniel, que está forte no sub-23 e tem características boas, e queremos sempre trazê-lo - disse.

> Confira a classificação da Série A do BrasileiroNeste domingo, o Fluminense enfrenta o Atlético-MG fora de casa. Marcão projetou o duelo e disse que deseja mobilizar o time como se o jogo fosse no Maracanã, onde o elenco tem melhores resultados.