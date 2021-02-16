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futebol

Marcão alcança número importante com a camisa do Sport

Diante do Bragantino, o meio-campista chegou a marca de 50 partidas pelo clube...
LanceNet

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Publicado em 

16 fev 2021 às 15:06

Publicado em 16 de Fevereiro de 2021 às 15:06

Crédito: Meio-campista desperta interessa de clubes da elite (Divulgação/Assessoria de Imprensa
A segunda-feira foi especial para o volante Marcão. Em sua segunda passagem pelo Sport, o meio-campista alcançou a marca de 50 partidas pelo clube da Ilha do Retiro, diante do Red Bull Bragantino, em confronto válido pela 36ª rodada do Brasileirão.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE A
Ao longo da sua trajetória, Marcão mostrou a sua qualidade no sistema defensivo do clube pernambucano e, apesar do clube lutar pela sobrevivência na elite do futebol nacional, ele pinta como uma das boas opções no mercado de transferências.
De acordo com fontes apuradas pela reportagem, dois clubes do Brasileirão monitoram a situação de Marcão junto ao Sport e devem apresentar oferta nas próximas semanas.
Enquanto o seu futuro não é decidido, Marcão pretende melhorar seus números pelo Leão e ajudar o time a permanecer no Campeonato Brasileiro.

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