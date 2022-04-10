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Marca negativa: Fluminense não faz gols em estreia do Brasileirão há quatro anos

Última vez que balançou as redes foi em 2018 na derrota para o Corinthians...
LanceNet

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Publicado em 

10 abr 2022 às 18:54

Publicado em 10 de Abril de 2022 às 18:54

O jogo de abertura da Série A do Brasileirão 2022 foi marcado pelo empate em 0 a 0 entre Fluminense e Santos. O Tricolor foi mais ofensivo e levou perigo ao gol do time paulista com uma bola na trave com Fred. Com o resultado, a equipe das Laranjeiras mantém a escrita de não marcar em estreias do Campeonato Brasileiro desde 2019. A última vez em que o Time de Guerreiros balançou as redes de um adversário na primeira rodada da Primeira Divisão foi em 2018 na derrota por 2 a 1 para o Corinthians. O gol foi marcado pelo volante Richard.
De lá para cá, em 2019 e 2020 foram duas derrotas por 1 a 0 para o Goiás e Grêmio, respectivamente. Já na temporada do ano passado, empatou em 0 a 0 com o São Paulo no Morumbi. Mas um pênalti a seu favor desperdiçado pelo Nenê.
Na próxima quarta-feira (13), o Fluminense volta a campo para enfrentar o Junior Barranquilla na Colômbia às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana e no sábado (16) encara o Cuiabá na Arena Pantanal às 21h, pela segunda rodada do Brasileirão.
Crédito: FluminenseeSantosempatamem0a0pelaprimeirarodadadoBrasileirão2022(Foto:Divulgação/Fluminense

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