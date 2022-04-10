Marca negativa: Fluminense não faz gols em estreia do Brasileirão há quatro anos

O jogo de abertura da Série A do Brasileirão 2022 foi marcado pelo empate em 0 a 0 entre Fluminense e Santos. O Tricolor foi mais ofensivo e levou perigo ao gol do time paulista com uma bola na trave com Fred. Com o resultado, a equipe das Laranjeiras mantém a escrita de não marcar em estreias do Campeonato Brasileiro desde 2019. A última vez em que o Time de Guerreiros balançou as redes de um adversário na primeira rodada da Primeira Divisão foi em 2018 na derrota por 2 a 1 para o Corinthians. O gol foi marcado pelo volante Richard.