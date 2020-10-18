Marca inédita e histórico de Mancini: Os motivos do Corinthians para vencer o Flamengo

O Corinthians tem bons motivos para ir em busca da vitória diante do Flamengo, neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro busca vencer a segunda partida consecutiva no Brasileirão, marca inédita nesta edição do torneio. O clube vem de vitória sobre o Athletico Paranaense por 1 a 0, fora de casa e quer conquistar mais uma vitória para se afastar cada vez mais da parte de baixo da tabela do torneio. A equipe está na 14ª colocação, com 18 pontos. Outro motivo que o Corinthians pode se apegar para vencer o Rubro-Negro é o histórico de Vagner Mancini quando enfrenta o clube carioca como mandante. Até aqui, em toda a sua carreira, foram oito jogos como mandante, com três vitórias, três empates e duas derrotas contra o Flamengo. O último encontro com o adversário carioca teve o placar mais elástico a seu favor.

Em Goiânia, o Atlético-GO, equipe que era comandada por Mancini, venceu o Fla por 3 a 0, na segunda rodada do Brasileirão, o placar mais elástico do técnico contra o atual campeão brasileiro e da Libertadores.

O treinador ainda soma outras duas vitórias contra o rubro-negro. A primeira delas ocorreu no fim de agosto de 2010, quando ele estava no Guarani e venceu por 2 a 1, no Brinco de Ouro, em duelo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. Em 2014, no Botafogo, Mancini venceu o clássico contra o Flamengo por 2 a 1, em Manaus, pela 31ª rodada do Brasileirão.

- É um jogo de gigantes. O Flamengo vem com um ano, uma excelente equipe, futebol ofensivo. O Corinthians tende a crescer neste momento, e vou intimar meus atletas até domingo para eles melhorarem em todos os sentidos, emocional principalmente, porque técnico e tático não temos muito tempo. O lado emocional vai ser necessário, é um jogo duro para medir em que estágio estamos na competição - projetou Mancini.