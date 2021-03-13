Marca Fla-Flu: clubes enaltecem o histórico e unificam números do clássico em ação conjunta

Crédito: Arte LANCE!

O Maracanã vai receber o Fla-Flu de número 431, às 18h deste domingo. A partir do jogo válido pela 3ª rodada da Taça Guanabara, os duelos entre Flamengo e Fluminense passarão a ser numerados. Divulgada neste sábado, a novidade é fruto da unificação dos dados do duelo, promovida em ação de conteúdo histórico que envolve os departamentos de memória de ambos os clubes.A estatística oficial, agora, indica 158 vitórias do Flamengo, 133 do Fluminense e 139 empates, em 430 jogos. Foram 627 gols marcados pelos rubro-negros e 566, pelos tricolores.

- O Fla-Flu é o clássico mais conhecido do país. São muitas histórias, grandes ídolos, multidões espetaculares lotando o Maracanã. Nada mais justo que fortalecer ainda mais esta marca centenária - disse Rodolfo Landim, presidente do Flamengo.

- Tanto Fluminense quanto Flamengo têm suas histórias centenárias repletas de conquistas e vitórias. Mas a marca Fla-Flu possui vida própria, é uma espécie de patrimônio cultural do Rio de Janeiro e do Brasil. Reforçar esta marca é também reforçar o futebol brasileiro - disse o presidente tricolor, Mário Bittencourt.

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A HISTÓRIA DO FLA-FLU

Ao longo de 109 anos de rivalidade, Flamengo e Fluminense viraram protagonistas do maior e mais charmoso clássico do Brasil. Em 2021, são as duas únicas equipes cariocas na Série A do Brasileirão e na Libertadores.

Considerado uma celebração que sintetiza a identidade carioca, o Fla-Flu é, desde 2012, quando fez 100 anos, patrimônio imaterial do Rio de Janeiro.

O primeiro duelo ocorreu em 1912. A expressão "Fla-Flu", porém, se popularizou apenas em 1933, com o uso pelo jornalista Mário Filho, que definiu o confronto como "Clássico das Multidões" e que dá nome ao Maracanã - cerne de uma polêmica esta semana por causa do nome, inclusive.