Marca de preservativos interage com Botafogo na web, e diretor responde: 'Vamos conversar no direct?'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Vem patrocínio aí? As redes sociais ficaram agitadas para os torcedores do Botafogo na noite desta segunda-feira quando Lênin Franco, diretor de negócios do clube, respondeu a uma postagem da Jontex, marca de preservativos, no Twitter sobre uma possível parceria no futuro.

+ Presidente do Botafogo diz que 'cinco ou seis' reforços chegarão em 2022 e folha aumentará em R$ 3 milhõesTudo começou ainda na parte da tarde, quando um torcedor fez uma montagem tendo a Jontex como patrocinadora master do Botafogo. A empresa respondeu fazendo alusão à defesa do Alvinegro e com uma piada sobre o uso dos preservativos no dia a dia.

Lênin Franco, contudo, viu uma oportunidade ali. O diretor respondeu à marca e pediu para entrar em contato direto com a empresa. – Não é por nada não, mas minha defesa é imbatível, heim? - brincou o perfil da Jontex.

– Não adianta ser escorregadia, vamos conversar no direct (plataforma de mensagens diretas)? Sei que você é sensitiva e podemos ter uma parceria prolongada - respondeu Lênin.