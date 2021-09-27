Marca de preservativos interage com Botafogo na web, e diretor responde: 'Vamos conversar no direct?'

Vem patrocínio aí? As redes sociais ficaram agitadas para os torcedores do Botafogo na noite desta segunda-feira quando Lênin Franco, diretor de negócios do clube, respondeu a uma postagem da Jontex, marca de preservativos, no Twitter sobre uma possível parceria no futuro.
+ Presidente do Botafogo diz que 'cinco ou seis' reforços chegarão em 2022 e folha aumentará em R$ 3 milhõesTudo começou ainda na parte da tarde, quando um torcedor fez uma montagem tendo a Jontex como patrocinadora master do Botafogo. A empresa respondeu fazendo alusão à defesa do Alvinegro e com uma piada sobre o uso dos preservativos no dia a dia.
Lênin Franco, contudo, viu uma oportunidade ali. O diretor respondeu à marca e pediu para entrar em contato direto com a empresa. – Não é por nada não, mas minha defesa é imbatível, heim? - brincou o perfil da Jontex.
– Não adianta ser escorregadia, vamos conversar no direct (plataforma de mensagens diretas)? Sei que você é sensitiva e podemos ter uma parceria prolongada - respondeu Lênin.
Recentemente, o Botafogo fechou com dois patrocinadores: a Estrelabet, para a manga, e Harpia, para a parte traseira do calção. Outras partes do uniforme, como o master, região principal da camisa, ainda estão sem um acordo comercial.