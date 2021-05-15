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Maratona para quem? Palmeiras chega ao Dérbi com 25 jogos a mais do que o Corinthians

Desde a volta do futebol, no ano passado, Verdão entrou em campo em 83 oportunidades
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LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 16:00

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 16:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Palmeiras e Corinthians voltaram juntos no ano passado após mais de quatro meses parados por conta da pandemia. Eles se enfrentaram dia 22 de julho, em Itaquera, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.
>> ATUAÇÕES: Rony e Luiz Adriano entram para decidir vaga ao Palmeiras>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação
Desde então, a maratona de jogos para cada equipe tomou caminhos diferentes. O Verdão fez o número máximo de jogos possíveis na última temporada e levantou três troféus, um deles sobre o rival. São 83 compromissos no período, com três jogos por semana. O time foi comandado por Vanderlei Luxemburgo, Andrey Lopes, Abel Ferreira e seus auxiliares João Martins e Vitor Castanheira.Já o Corinthians, eliminado precocemente na Libertadores e Copa do Brasil, atuou bem menos. Foram 58 partidas desde então e nenhum título com Thiago Nunes e Vagner Mancini.
A diferença entre eles é de 25 jogos a mais para o lado verde. Em julho do ano passado, quando se enfrentaram, o Corinthians venceu por 1 a 0. De lá para cá, são quanto confrontos: três empates e a goleada palmeirense por 4 a 0, no Allianz Parque.

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