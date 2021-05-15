Maratona para quem? Palmeiras chega ao Dérbi com 25 jogos a mais do que o Corinthians

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Corinthians voltaram juntos no ano passado após mais de quatro meses parados por conta da pandemia. Eles se enfrentaram dia 22 de julho, em Itaquera, pela fase de grupos do Campeonato Paulista.

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Desde então, a maratona de jogos para cada equipe tomou caminhos diferentes. O Verdão fez o número máximo de jogos possíveis na última temporada e levantou três troféus, um deles sobre o rival. São 83 compromissos no período, com três jogos por semana. O time foi comandado por Vanderlei Luxemburgo, Andrey Lopes, Abel Ferreira e seus auxiliares João Martins e Vitor Castanheira.Já o Corinthians, eliminado precocemente na Libertadores e Copa do Brasil, atuou bem menos. Foram 58 partidas desde então e nenhum título com Thiago Nunes e Vagner Mancini.