Maratona! Corinthians fará três jogos em seis dias na retomada do Paulistão-2021

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

A Federação Paulista de Futebol divulgou na tarde desta sexta-feira a tabela com os jogos do Paulistão após a liberação do Governo do estado. E o Corinthians terá uma maratona nesse retorno, com três jogos em seis dias e em três cidades diferentes. Vagner Mancini deverá lançar mão da garotada.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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O Timão já reestreia no estadual no próximo domingo, contra o Guarani, em Campinas, no Brinco de Ouro, às 20h. Vale destacar que todas as partidas acontecerão após às 20h por determinação das autoridades.

Pouco menos de 48 horas depois de duelar com o Bugre, o Corinthians estará em Araraquara para pegar a Ferroviária, na terça-feira, na Fonte Luminosa, às 20h. O espaço entre esses dois compromissos é o menor deste período.

Já na sexta-feira, com um pouco mais de intervalo, o Alvinegro recebe o São Bento, na Neo Química Arena, às 20h, para fechar essa primeira parte da tabela divulgada pela FPF na retomada da Série A1 do Campeonato Paulista.

Para encarar essa maratona, Vagner Mancini deverá usar os jovens da base que foram adicionados ao grupo principal para esta temporada. Para Alessandro, gerente de futebol do Corinthians, pode ser a oportunidade para esses garotos despontarem. Além disso, ele garante que o time estará preparado.

- A nossa preparação foi desde a sequência do último jogo. Até pelo grande tempo sem jogos, trabalhamos aspectos físicos, técnicos e táticos, tudo muito bem conduzido. Acompanhamos isso muito de perto e o trabalho foi bem feito. A possibilidade de jogos muito próximos fatalmente vai acontecer, temos um prazo de competição. Precisaremos nos adequar, temos um grupo com quase 40 atletas e tem que sempre olhar o lado bom, mesmo na dificuldade. Talvez seja a hora de dar chance a muitos atletas. Oportunidade para todos eles terem uma primeira oportunidade ou uma sequência se assim foi determinado.

Confira os jogos do Corinthians neste período:

20h - Domingo, 11 de abrilGuarani x Corinthians – Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas

20h - Terça-feira, 13 de abrilFerroviária x Corinthians – Arena da Fonte, em Araraquara