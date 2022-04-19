Maratona: Botafogo encara mais de 10 mil km em semana repleta de viagens

O Botafogo encara uma semana de desafios, com dois jogos pelo Brasileirão - Ceará e Atlético-GO - e o começo da trajetória na Copa do Brasil diante do Ceilândia. É possível dizer, contudo, que o Glorioso encara um "quarto adversário": as longas distâncias das viagens. Os três duelos são fora de casa, o que representa horas e horas dentro do avião.+ Erison iguala marca de Loco Abreu e entra em seleta lista de mais rápidos a marcar 10 gols pelo Botafogo

O elenco vai viajar mais de 10 mil quilômetros em uma semana por conta da conexão Fortaleza-Brasília-Goiânia. A sequência de partidas fora de casa trouxe à tona uma nova necessidade para a realidade do clube: os voos fretados.

Foi dessa forma que o plantel viajou para encarar o Ceará e assim será na programação para encarar o Ceilândia. A equipe vai para Brasília na tarde desta terça-feira, após realizar um treino no Estádio Nilton Santos, e já retorna na madrugada de quarta-feira, horas depois da partida.

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Luís Castro não gosta de ficar muito tempo em hotéis longe do Rio de Janeiro e realizar treinos regenerativos em locais considerados não apropriados. O desejo do treinador é estar perto dos locais de treinos o mais rápido o possível. Com a possibilidade do voo fretado, o Botafogo vai, mais uma vez, investir nesta opção.

A primeira maratona do Glorioso na temporada 2022 vem acompanhada de três importantes jogos. O primeiro foi um sucesso: a equipe retornou de Fortaleza com três pontos na bagagem. Agora vem o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil e, posteriormente, a 3ª rodada do Brasileirão contra o Atlético-GO, no domingo.