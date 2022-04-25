Maracanã passará por replantio e não terá clássico entre Flamengo e Botafogo e jogo do Fluminense

Através de sua assessoria de imprensa, a gestão do Maracanã comunicou, nesta segunda-feira, que seguirá o cronograma feito para a reforma do gramado, a passar por um processo de plantio de sementes de inverno no dia 5 de maio, logo após a partida Fluminense e Junior Barranquilla (COL), pela Copa Sul-Americana, que será realizada na véspera. O estádio ficará sem jogos até 16 de maio, culminando em remarcações quanto ao Brasileirão.Um dos jogos que estava agendado para o Maracanã neste período é o clássico entre Flamengo e Botafogo, pela quinta rodada, cujo mando de campo é rubro-negro. Marcado para as 11h do dia 8 de maio, o confronto será transferido para outro palco, que pode ser fora do Rio de Janeiro, inclusive. A possibilidade está em pauta e será definida nos próximos dias.

O Fluminense também terá que escolher outro mando de campo para o embate contra o Athletico-PR, que será no dia 14 de maio, pela sexta rodada da competição nacional.

- A medida tem como objetivo melhorar ainda mais as condições do novo gramado híbrido do estádio para a sequência de jogos da temporada 2022. [...] Como o previsto, o novo gramado híbrido vem correspondendo às expectativas da Gestão Maracanã. Vale salientar que amanhã (26/04), com a realização da partida Fluminense x Santa Fe (ARG), o Maracanã chegará à marca de 15 jogos em 44 dias este ano após a reforma do gramado híbrido. Isso dá uma média de um jogo a cada 2,93 dias - diz parte do comunicado do Maracanã.

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Confira a nota na íntegra:

"Dando continuidade ao planejamento e seguindo o cronograma feito para a reforma do gramado, a gestão do Maracanã dará início ao processo de plantio de sementes de grama de inverno (Reygrass) no campo de jogo no dia 05/05, logo após a partida Fluminense x Junior Barranquilla (COL), válida pela Copa Sul-Americana, que será realizada na véspera. A medida tem como objetivo melhorar ainda mais as condições do novo gramado híbrido do estádio para a sequência de jogos da temporada 2022.

Na operação será feita a remoção do excesso de material, diminuindo a densidade de grama bermuda. Essa redução do material vegetativo, em cortes sucessivos da grama com maquinário específico, irá facilitar a germinação e o estabelecimento inicial da Reygrass (grama de inverno). No período de 05 a 16/05 não haverá jogos no Maracanã.

Serão lançados cerca de 500kg de semente, uma fina camada de areia e adubo granulado. Após a germinação das sementes, que ocorrerá de quatro a seis dias, começará a etapa de grow-in, onde são intensificados os procedimentos de adubações para nutrição da grama e um rápido desenvolvimento com cortes e outras operações para o fechamento do gramado.

Até o décimo quarto dia após a semeadura a coloração do gramado terá uma mudança dia a dia. Contudo, após 20 dias, esta diferença já não será mais notada, atingindo um dos objetivos do processo.

Como o previsto, o novo gramado híbrido vem correspondendo às expectativas da Gestão Maracanã. Vale salientar que amanhã (26/04), com a realização da partida Fluminense x Santa Fe (ARG), o Maracanã chegará à marca de 15 jogos em 44 dias este ano após a reforma do gramado híbrido. Isso dá uma média de um jogo a cada 2,93 dias.

Com este consórcio de gramas – nesta época do ano a bermuda tem um crescimento reduzido –, o estádio conseguirá uma estabilidade melhor do seu gramado, proporcionando coloração e densidade desejadas para a sequência da temporada 2022."