Maracanã inicia plantio de grama de inverno logo após jogo do Flamengo pela Libertadores

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Nesta terça-feira, logo após o término da partida entre Flamengo e Unión La Calera, válida pela Libertadores, a gestão do Maracanã dará início ao processo de plantio das sementes de inverno no campo de jogo. De acordo com comunicado oficial da gestão do estádio, a medida visa melhorar as condições do gramado, que nos últimos seis dias recebeu uma sequência de quatro partidas e que, depois do jogo desta noite, terá uma coloração amarelada por um período aproximado de duas semanas.

O PROCESSO

Na operação será feita a remoção do excesso de material, diminuindo a densidade de grama bermuda (clima quente). Essa redução do material vegetativo em cortes sucessivos da grama, com maquinário específico, irá facilitar a germinação e o estabelecimento inicial da Reygrass (grama de inverno).

Serão lançados cerca de 500kg de semente, uma fina camada de areia e adubo granulado. Após a germinação das sementes, que ocorrerá de quatro a seis dias, começará a etapa de grow-in: por 14 dias são intensificados os procedimentos de adubações para nutrição da grama e um rápido desenvolvimento com cortes e outras operações para o fechamento do gramado.

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Até o décimo quarto dia após a semeadura, com a possibilidade de três jogos oficiais neste período, a coloração do gramado terá uma mudança dia a dia. Entretanto, após 20 dias, esta diferença já não ser mais notada.