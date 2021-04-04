Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Mantuan faz atividade em campo, mas ainda está longe de retorno ao Corinthians

Em outubro, o jogador passou pela terceira cirurgia de reconstrução ligamentar em 3 anos...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 08:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 abr 2021 às 08:00
Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Em recuperação de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, o meia Gustavo Mantuan foi a campo na atividade deste sábado (3), no CT Joaquim Grava. Ainda assim, o jogador ainda não está em fase final de recuperação.
>> Confira a tabela do Paulista e simule os próximos jogosO trabalho foi leve, acompanhado dos fisioterapeutas corintianos, onde o jogador nem calçou as chuteiras, ficando apenas de tênis, e seguiu o seu cronograma de recuperação. Não foi a primeira vez que o atleta quebrou o praxe da recuperação na parte interna e foi ao gramado do Centro de Treinamentos.
Cria da base, Mantuan foi promovido ao time principal no ano passado, mas em outubro, durante um jogo treino pela Seleção Brasileira Sub-20, que enfrentava o elenco sub-23 do próprio Timão, acabou se lesionando e teve que passar por cirurgia.
Mesmo jovem, aos 19 anos, o central tem um histórico negativo de lesões no joelho, essa é a segunda vez que a prata da casa rompe o ligamento do esquerdo, a primeira havia sido em 2019, sendo que em 2018 ele já tinha rompido o lado direito da região.
Em abril, o jogador do Timão entrará no sétimo mês de recuperação, que geralmente é de seis a oito meses.
Mantuan tem sete jogos com a camisa do Corinthians com um gol marcado, este uma semana antes de se lesionar, na vitória corintiana por 2 a 1 contra o Vasco, em São Januário, no dia 21 de outubro, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

corinthians
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados