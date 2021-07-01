'Manter a concentração', alerta Jadsom para duelo com o Ceará

Líder isolado do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, o Bragantino volta a campo nesta quinta-feira (1), diante do Ceará, em Bragança Paulista, pela 8ª Rodada da competição.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Figura importante no meio de campo do Massa Bruta, o volante Jadsom elogiou o adversário desta tarde onde, segundo ele, o time comandado por Mauricio Barbieri terá que manter o ritmo das últimas partidas para somar mais uma vitória.
- Sabemos da qualidade do Ceará, tem grandes jogadores e um excelente treinador. Estamos muito bem no Campeonato, mas devemos manter a concentração para somar mais três pontos que são muito importantes - disse.
O camisa 5 do Braga, confiante no resultado, também ressaltou o equilíbrio dentro do elenco do líder da competição. O jogador elogiou os últimos reforços da equipe e projetou a sequência de jogos no Brasileirão:
- O Brasileirão é muito difícil e equilibrado, nosso time se reforçou muito bem com grandes jogadores, que vieram pra somar ainda mais para nosso time. Hoje vamos focados para se Deus quiser sair com mais uma vitória.
Além de Léo Ortiz (servindo a Seleção Brasileira). a equipe que joga em seus domínios nesta quinta às 16h (de Brasília) também não terá os atacantes Tomas Cuello e Jan Hurtado, ambos em negociações para renovação dos contratos de empréstimo junto a Atlético Tucumán e Boca Juniors, respectivamente.