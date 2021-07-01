'Manter a concentração', alerta Jadsom para duelo com o Ceará

Crédito: Atleta chegou proveniente do Cruzeiro em fevereiro desta ano (Divulgação/Bragantino

Líder isolado do Campeonato Brasileiro com 17 pontos, o Bragantino volta a campo nesta quinta-feira (1), diante do Ceará, em Bragança Paulista, pela 8ª Rodada da competição.>Conheça o aplicativo de resultados do LANCE!Figura importante no meio de campo do Massa Bruta, o volante Jadsom elogiou o adversário desta tarde onde, segundo ele, o time comandado por Mauricio Barbieri terá que manter o ritmo das últimas partidas para somar mais uma vitória.

- Sabemos da qualidade do Ceará, tem grandes jogadores e um excelente treinador. Estamos muito bem no Campeonato, mas devemos manter a concentração para somar mais três pontos que são muito importantes - disse.

O camisa 5 do Braga, confiante no resultado, também ressaltou o equilíbrio dentro do elenco do líder da competição. O jogador elogiou os últimos reforços da equipe e projetou a sequência de jogos no Brasileirão:

- O Brasileirão é muito difícil e equilibrado, nosso time se reforçou muito bem com grandes jogadores, que vieram pra somar ainda mais para nosso time. Hoje vamos focados para se Deus quiser sair com mais uma vitória.