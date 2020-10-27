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Mantém a escrita! Corinthians não perde do América-MG há nove anos

Última derrota do Alvinegro para a equipe mineira foi em novembro de 2011. De lá para cá, quatro jogos foram disputados, com três vitórias do Timão e um empate...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 08:00

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 08:00
O Corinthians tem bons motivos para acreditar na classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Alvinegro não perde do América-MG há nove anos. A última vitória da equipe mineira sobre o Timão foi no Brasileirão de 2011, quando o Coelho venceu por 2 a 1, no Parque do Sábia, em Minas Gerais.
De lá para cá, foram realizados quatro jogos, com três vitórias do Corinthians (2 x 0, 2 x 0, 1 x 0) e um empate (0 x 0). Todas as quatro partidas foram realizadas pelo Campeonato Brasileiro. Esse é um outro dado interessante. Os times nunca se enfrentaram pela Copa do Brasil, sendo todos os duelos entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro. O retrospecto do duelo é favorável aos alvinegros. Em 18 jogos até aqui, foram oito vitórias corintianas, além de cinco derrotas e cinco empates. Ao todo, o Timão anotou 27 gols e sofreu 20.
Em casa, o histórico é ainda melhor para o Corinthians. O Timão nunca perdeu do América-MG em São Paulo. Foram seis vitórias e um empate, em sete jogos disputados.

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