Mantém a escrita! Corinthians não perde do América-MG há nove anos

O Corinthians tem bons motivos para acreditar na classificação para as quartas de final da Copa do Brasil. O Alvinegro não perde do América-MG há nove anos. A última vitória da equipe mineira sobre o Timão foi no Brasileirão de 2011, quando o Coelho venceu por 2 a 1, no Parque do Sábia, em Minas Gerais.

De lá para cá, foram realizados quatro jogos, com três vitórias do Corinthians (2 x 0, 2 x 0, 1 x 0) e um empate (0 x 0). Todas as quatro partidas foram realizadas pelo Campeonato Brasileiro. Esse é um outro dado interessante. Os times nunca se enfrentaram pela Copa do Brasil, sendo todos os duelos entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro. O retrospecto do duelo é favorável aos alvinegros. Em 18 jogos até aqui, foram oito vitórias corintianas, além de cinco derrotas e cinco empates. Ao todo, o Timão anotou 27 gols e sofreu 20.