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futebol

Manoel vê evolução do Cruzeiro com Felipão e celebra volta de Sóbis

O zagueiro tem sido um dos destaques da Raposa na Série B, formando uma dupla sólida com Cacá no campeonato...

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 17:05

LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 17:05
Crédito: Manoel voltou ao Cruzeiro este ano e reconquistou seu espaço na Raposa-(Bruno Haddad/Cruzeiro
Um dos artilheiros do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro da Série B e com atuações decisivas para o bom desempenho defensivo da equipe, o zagueiro Manoel comentou sobre a grande fase que atravessa e o crescimento coletivo da Raposa, que vem de uma sequência de sete jogos de invencibilidade. -Estou muito feliz pelo momento, a equipe também evoluiu bastante. Não só eu, mas vários outros jogadores estão tendo a oportunidade de fazer gols. Para nós zagueiros, o mais importante é defender e não tomar gol e quando a gente vai ao ataque, a gente procura ajudar e estou conseguindo ajudar-disse. O defensor marcou três gols e não recebeu nenhum cartão nos 11 jogos que disputou na temporada. -Estou conseguindo chegar bem e antecipar as jogadas, sempre com lealdade, chegando forte, mas sempre procurando a bola. Tenho que aproveitar esse momento, desfrutar e me dedicar ainda mais nos treinamentos e nos jogos poder ajudar o Cruzeiro sempre-comentou. O atleta comentou ainda sobre o retorno de Rafael Sobis, que chegou à Toca da Raposa 2 neste sábado, em uma ação desenvolvida pelo Cruzeiro em parceria com a Buser e que deve iniciar os treinamentos com os demais atletas no início da próxima semana. -Tive a oportunidade de jogar com ele, é um grande amigo, um cara super do bem, um cara que vai vir para ajudar. Todos os jogadores têm muito respeito por ele, pelo profissional que ele é. O Sobis conhece tudo aqui e é super bem vindo. É um jogador que onde passou conquistou e a gente sabe que ele pode nos ajudar bastante nessa Série B-completou.

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