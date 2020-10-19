Manoel é mais um jogador do Cruzeiro confirmado com a Covid-19

Crédito: Manoel é mais um atleta cruzeirense que foi acometido pelo novo coronavírus-(Bruno Haddad/Cruzeiro

O zagueiro Manoel é mais um jogador do Cruzeiro a testar positivo para a Covid-19. A assessoria de imprensa do Cruzeiro informou outro caso da doença no elenco celeste.

O defensor já está em isolamento do restante do elenco para se cuidar, tendo sempre o monitoramento do departamento médico do clube. O diagnóstico de Manoel foi confirmado após jogador passar por exames protocolares, que sempre são realizados pelos atletas e comissão técnica antes dos jogos da Raposa.