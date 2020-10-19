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Manoel é mais um jogador do Cruzeiro confirmado com a Covid-19

O jogador, que estava sendo titular na Raposa, já está em isolamento para seguir com o tratamento contra o coronavírus...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2020 às 16:09

Publicado em 19 de Outubro de 2020 às 16:09

Crédito: Manoel é mais um atleta cruzeirense que foi acometido pelo novo coronavírus-(Bruno Haddad/Cruzeiro
O zagueiro Manoel é mais um jogador do Cruzeiro a testar positivo para a Covid-19. A assessoria de imprensa do Cruzeiro informou outro caso da doença no elenco celeste.
O defensor já está em isolamento do restante do elenco para se cuidar, tendo sempre o monitoramento do departamento médico do clube. O diagnóstico de Manoel foi confirmado após jogador passar por exames protocolares, que sempre são realizados pelos atletas e comissão técnica antes dos jogos da Raposa.
Manoel ficará de fora do duelo desta terça-feira, 20 de outubro, contra o Operário, em Ponta Grossa, no Paraná, às 21h30, pela 17ª da Série B.

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