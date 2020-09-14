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futebol

Mano Menezes promete ajustar o sistema defensivo do Bahia

Treinador ligou o sinal de alerta para a defesa e quer ajustar os erros apresentados ao longo dos jogos...

Publicado em 13 de Setembro de 2020 às 22:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2020 às 22:59
Crédito: Felipe Oliveira/Bahia
Nem mesmo a troca no comando técnico fez o Bahia vencer. Na estreia de Mano Menezes, o Tricolor foi superado pelo Atlético-GO e está uma posição acima da zona de rebaixamento.Na coletiva de imprensa o treinador chamou a atenção para o sistema defensivo, que tem sido muito vazado nas últimas rodadas e prometeu ajustar os erros.
‘Nós temos que diminuir o número de gols sofridos. Bahia está as equipes que mais sofreram gols no Campeonato Brasileiro até agora. Quando sempre sofre um gol, precisa no mínimo fazer dois para vencer a partida. Entendemos um pouco isso. Hoje sofremos pela entrada da área porque nos faltou numericamente um jogador em determinados momentos para fechar com dois. Mesmo que você jogue com triângulo, quando você é atacado, você pode puxar dois para a linha de defesa. Em determinados momentos nos faltou isso um pouco mais e o Atlético-GO tirou vantagem’, afirmou.
Agora, o Bahia volta a campo na próxima quarta-feira, quando encara o Corinthians, na NeoQuímica Arena, a partir das 21h30 (Horário de Brasília).

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