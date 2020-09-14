Mano Menezes promete ajustar o sistema defensivo do Bahia

Nem mesmo a troca no comando técnico fez o Bahia vencer. Na estreia de Mano Menezes, o Tricolor foi superado pelo Atlético-GO e está uma posição acima da zona de rebaixamento.Na coletiva de imprensa o treinador chamou a atenção para o sistema defensivo, que tem sido muito vazado nas últimas rodadas e prometeu ajustar os erros.

‘Nós temos que diminuir o número de gols sofridos. Bahia está as equipes que mais sofreram gols no Campeonato Brasileiro até agora. Quando sempre sofre um gol, precisa no mínimo fazer dois para vencer a partida. Entendemos um pouco isso. Hoje sofremos pela entrada da área porque nos faltou numericamente um jogador em determinados momentos para fechar com dois. Mesmo que você jogue com triângulo, quando você é atacado, você pode puxar dois para a linha de defesa. Em determinados momentos nos faltou isso um pouco mais e o Atlético-GO tirou vantagem’, afirmou.