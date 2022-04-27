Mano Menezes festeja mais uma vitória do Internacional

Na Colômbia, o Internacional mostrou a sua força diante do Independiente Medellín e, mesmo fora de casa, levou a melhor por 1 a 0.

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O placar deu ao Colorado a primeira vitória na Copa Sul-Americana e confirmou a sua recuperação na temporada.

Em seu segundo jogo no comando da equipe, o técnico Mano Menezes não escondeu a sua felicidade com o desempenho dos atletas.

‘Vitória grande em função de tudo. A viagem, a troca do local do jogo, ter que ficar numa cidade a uma hora do estádio. São dificuldades para superar. Feliz pela resposta dos jogadores, vitória de superação, bom futebol, controle do jogo e com domínio das ações. Certamente, se seguirmos nesse caminho, será transformado numa construção melhor’, declarou.

Com a vitória no território colombiano, o Internacional aparece na liderança da chave E, com 5 pontos conquistados.