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futebol

Mano Menezes consegue redução de pena imposta pelo STJD

De quatro compromissos que teria de cumprir por situações ocorridas diante do Fluminense, o treinador do Bahia terá de cumprir dois jogos e pagar multa...
LanceNet

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Publicado em 

19 dez 2020 às 16:00

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 16:00

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia
O técnico Mano Menezes acolheu a sugestão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na última semana e viu a sua punição de quatro jogos ser reduzida para dois compromissos, porém com o acréscimo de uma multa de R$ 50 mil além da gravação de um pedidos de desculpas em vídeo para o árbitro José Mendonça da Silva Junior.
Com essa redução, além do benefício a duas instituições, Mano terá de cumprir sua punição apenas nos compromissos diante do Flamengo, no próximo domingo (20) e frente ao Internacional no dia 27 de dezembro, justamente os embates derradeiros do Esquadrão em 2020.
A pena foi aplicada pelo órgão máximo da justiça esportiva no Brasil em razão do "flagra" no jogo entre Fluminense e Bahia realizado no dia 11 de outubro no Maracanã vencido pelo time carioca por 1 a 0.
Em áudio captado pela transmissão da partida, o treinador que vive um período de questionamento no comando do Bahia demonstrava absoluta irritação com o árbitro, chegando a fazer ameaças diretas:
- Aproveita bem o jogo aí porque você não apita mais. Deixa esse vagabundo aí, não reclama com esse vagabundo não, deixa ele roubar, esse não apita mais.

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