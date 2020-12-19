Mano Menezes consegue redução de pena imposta pelo STJD

Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O técnico Mano Menezes acolheu a sugestão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) na última semana e viu a sua punição de quatro jogos ser reduzida para dois compromissos, porém com o acréscimo de uma multa de R$ 50 mil além da gravação de um pedidos de desculpas em vídeo para o árbitro José Mendonça da Silva Junior.

Com essa redução, além do benefício a duas instituições, Mano terá de cumprir sua punição apenas nos compromissos diante do Flamengo, no próximo domingo (20) e frente ao Internacional no dia 27 de dezembro, justamente os embates derradeiros do Esquadrão em 2020.

A pena foi aplicada pelo órgão máximo da justiça esportiva no Brasil em razão do "flagra" no jogo entre Fluminense e Bahia realizado no dia 11 de outubro no Maracanã vencido pelo time carioca por 1 a 0.

Em áudio captado pela transmissão da partida, o treinador que vive um período de questionamento no comando do Bahia demonstrava absoluta irritação com o árbitro, chegando a fazer ameaças diretas: