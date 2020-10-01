Mano Menezes acredita na retomada da confiança após triunfo

O Bahia enfim respira no Campeonato Brasileiro. Depois de quatro jogos sem vencer, o Esquadrão de Aço levou a melhor diante do Botafogo e saiu da temida zona de rebaixamento.Nos vestiários, o técnico Mano Menezes, que obteve o primeiro triunfo no Tricolor, acredita que a confiança vai retornar ao elenco com o resultado.
‘Tenho certeza de que o resultado de hoje nos coloca no caminho de volta e devolve confiança para a equipe acreditar no que estamos fazendo e acreditar nela mesma’, declarou.
Sem tempo para descansar, o Bahia volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Sport, no Pituaçu.
Após 12 jogos disputados, o Esquadrão de Aço se encontra na 16ª colocação, com 12 pontos conquistados.