Mano e Cruzeiro não se entendem e ação do treinador será decidida por uma sentença da Justiça

Crédito: Mano e Cruzeiro não fecharam acordo e a decisão será definida pela juíza do caso-(Vinnicius Silva/Cruzeiro

Cruzeiro e Mano Menezes fizeram nesta terça-feira, 28 de julho, a audiência virtual na Justiça do Trabalho para tentar uma conciliação e fechar um acordo sobre os pedidos do treinador, que deixou a Raposa em 2019 e acionou o clube mineiro no judiciário.

O encontro não teve desfecho feliz para nenhuma das partes, não havendo acordo entre técnico e o clube azul. Sem a conciliação, a juíza Solainy Beltrão dos Santos, da 42ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, irá proferir a sentença em prazo legal sobre o caso. Mano Menezes, que deixou o Cruzeiro em agosto de 2019, cobra R$ 4.326.934,00 por premiações não pagas, diferenças sobre as parcelas rescisórias do seu salário, que tinha como base o valor de R$ 600 mil; pagamento de diferenças salariais relativas à cláusula 5.1 do contrato de trabalho onde o valor do salário bruto deveria ser de R$ 600.000,00 (cláusula 5.1) relativo a janeiro/2019 até a rescisão: R$ 700.000,00; saldo de Salário do mês de Junho de 2019 no valor de R$ 199.597,00;saldo de Salário do mês de Julho de 2019 no valor de R$ 362.903,00.

Também são pedidos pelo treinador: pagamento da multa do artigo 477,§ 8º, da CLT no valor de R$ 600.000,00; pagamento da multa do artigo 467 da CLT, no montante de: R$ 876.249,9; pagamento das diferenças de FGTS no valor de R$ 69.537,77; pagamento dos honorários do procurador da Reclamante na razão de 15% sobre o valor da condenação. Em outro processo, Mano Menezes cobra, como pessoal jurídica, por meio de sua empresa, o pagamento de direitos de imagem no valor de R$ 200 mil.

O documento da ação de Mano, indica que Cruzeiro e o técnico acertaram que o valor devido era de R$ 846.666,66 e deveria ser quitada até 18/08/2019, o que, de acordo com a sua defesa, não ocorreu. O valor atualizado da dívida ja chega a R$ 1.011.374,23.