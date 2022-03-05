Mané marca e Liverpool vence o West Ham pela Premier League

O Liverpool bateu o West Ham por 1 a 0 em Anfield pela 27ª rodada da Premier League. Os Reds ficaram mais com a bola, marcaram o gol na etapa inicial e seguraram as jogadas de ataque dos Hammers, que permanecem em 5º lugar. Mané foi o autor do gol da vitória.> Veja a tabela da Premier League

REDS NA FRENTE!O Liverpool dominava a posse de bola e era superior ao West Ham no jogo, que também atacava. Dessa forma, os Reds abriram o placar em Anfield. Aos 27 minutos, Alexander-Arnold bateu cruzado de fora da área e o chute virou um cruzamento para Mané marcar na saída do goleiro. O lance foi revisado pelo VAR para checar um possível impedimento, mas o gol foi legal.

WEST HAM NÃO DESISTEO West Ham não se intimidou com a posse de bola e vantagem no placar do Liverpool. Os Hammers foram para o ataque, construíram oportunidades, mas desperdiçaram chances claras de gol. Os Reds, por sua vez, também construíram na segunda etapa, mas foram parados pela boa atuação da defesa.

SEQUÊNCIAO Liverpool volta as atenções para a Champions League na próxima partida. Com a vantagem no placar agregado, os Reds enfrentam a Inter de Milão na terça-feira pelo jogo de volta das oitavas de final da competição. Enquanto isso, o West Ham duela com o Sevilla pelas oitavas de final da Liga Europa, na quinta-feira.