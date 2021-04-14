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futebol

Mané Garrincha terá mosaico de Weverton em decisão do Palmeiras pela Recopa

Nas arquibancadas do estádio, estará uma homenagem ao goleiro titular da equipe
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Publicado em 14 de Abril de 2021 às 15:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 abr 2021 às 15:00
Crédito: Reprodução
Não é só o Palmeiras que se prepara para o confronto contra o Defensa y Justicia-ARG, pela Recopa Sul-Americana. A torcida também está fazendo sua parte e, para isso, a Mancha Alviverde, principal organizada do clube, montou um mosaico especial homenageando o goleiro Weverton, um dos destaques da equipe.>> Saiba os clubes do Brasil que mais ganharam e os que mais perderam sócios na pandemia
Weverton chegou ao Palmeiras em 2018 e, com a chegada de Felipão, tornou-se titular e um dos grandes nomes na conquista do decacampeonato brasileiro. Desde então, o arqueiro não perdeu a vaga e, além disso, foi protagonista nas conquistas do Paulistão, da Libertadores e da Copa do Brasil, todas na temporada de 2020.
O Palmeiras entra em campo novamente nesta quarta-feira, às 21h30 (horário de Brasília) contra o Defensa y Justicia, pela Recopa Sul-Americana, no estádio Mané Garrincha, situado na capital brasileira. No primeiro embate da decisão, o Maior Campeão Nacional venceu os argentinos por 2 a 1.

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