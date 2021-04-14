Mané Garrincha terá mosaico de Weverton em decisão do Palmeiras pela Recopa

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Não é só o Palmeiras que se prepara para o confronto contra o Defensa y Justicia-ARG, pela Recopa Sul-Americana. A torcida também está fazendo sua parte e, para isso, a Mancha Alviverde, principal organizada do clube, montou um mosaico especial homenageando o goleiro Weverton, um dos destaques da equipe.>> Saiba os clubes do Brasil que mais ganharam e os que mais perderam sócios na pandemia

Weverton chegou ao Palmeiras em 2018 e, com a chegada de Felipão, tornou-se titular e um dos grandes nomes na conquista do decacampeonato brasileiro. Desde então, o arqueiro não perdeu a vaga e, além disso, foi protagonista nas conquistas do Paulistão, da Libertadores e da Copa do Brasil, todas na temporada de 2020.