Mané Garrincha: duelo entre Flamengo e Olimpia chega a 10 mil ingressos vendidos

Desde o dia 5 de agosto, a torcida do Flamengo viu a possibilidade de compra para assistir ao jogo do clube diante do Olimpia, nesta quarta, pela volta das quartas de final da Libertadores, do estádio. E o Mané Garincha, em Brasília, já tem ao menos 10 mil rubro-negros garantidos. As vendas se encerram às 12h de amanhã, dia do confronto, cuja bola rola a partir das 19h15. Para efetuar a compra do ingresso, o torcedor deverá ter tomado as duas doses de uma das vacinas disponíveis e aprovadas em território nacional, ou a dose única, nos casos indicados pelo fabricante, até o dia 03/08/2021, ou deverá apresentar resultado negativo do exame RT-PCR, realizado a partir das 19h15 do dia 15 (domingo passado).