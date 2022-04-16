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futebol

Mané faz dois, Liverpool elimina o City e está na final da FA Cup

Equipes jogam com times alternativos, mas Reds vencem por 3 a 2 e agora esperam pelo vencedor de Chelsea e Crystal Palace, que se enfrentam neste domingo...
LanceNet

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Publicado em 

16 abr 2022 às 13:25

Publicado em 16 de Abril de 2022 às 13:25

Pelo segundo final de semana seguido, Manchester City e Liverpool, as duas principais forças da Inglaterra, se enfrentaram. Neste sábado, os Reds aplicaram 3 a 2, eliminaram o rival e agora estão na final da Copa da Inglaterra. Os times pouparam alguns titulares importantes no Estádio do Wembley, em Londres. Confira a tabela do Campeonato Inglês
O destaque do jogo foi o atacante senegalês Mané, que fez dois gols. O Liverpool foi para o intervalo vencendo por 3 a 0. O outro tento foi de Konaté, logo aos 9 da etapa inicial. Os Citizens descontaram aos dois do segundo tempo, com Grealish e aos 46, com Bernardo Silva, mas a reação parou por aí.
Agora, o Liverpool espera pelo vencedor de Chelsea e Crystal Palace para saber quem pegará na final da Copa da Inglaterra. O jogo acontece neste domingo, às 12h30 (de Brasília).
Crédito: OsenegalêsManéfoionomedojogocontraoManchesterCity(Foto:MATTDUNHAM/POOL/AFP

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