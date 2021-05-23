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futebol

Mané decide, Liverpool vence e garante vaga na Champions League

Após alguns sustos no início da primeira etapa, atacante de Senegal deu alívio para equipe de Klopp. Segundo tempo foi morno, mas camisa 10 marcou outra vez...

Publicado em 23 de Maio de 2021 às 13:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 mai 2021 às 13:54
Crédito: Liverpool vence e garante vaga na Champions League (PAUL ELLIS / POOL / AFP
O Liverpool garantiu vaga na próxima edição da Champions League ao vencer o Crystal Palace por 2 a 0 pela Premier League. Após levar alguns sustos no início da partida, Mané foi o responsável por dar a vitória ao time de Jurgen Klopp marcando os dois gols da partida.SUSTOSLogo aos três minutos, Zaha recebeu passe pelo lado esquerdo, entrou na área e finalizou quase sem ângulo para boa defesa de Alisson. Nervoso, o Liverpool quase sofreu o primeiro gol após erro na saída de bola e bobeada da zaga em que Townsend saiu cara a cara com o goleiro brasileiro, mas bateu para fora tirando tinta da trave.
> Veja a tabela da Premier League
ALÍVIOAos 19, os Reds tiveram a primeira grande chance com Williams desperdiçando a cabeçada livre de marcação após cobrança de escanteio. Aos 22, Salah recebeu lançamento dentro da área, mas chutou em cima de Guaita. Aos 35, o time de Klopp chegou ao gol após cobrança de escanteio, desvio de Firmino e Mané completando de carrinho para abrir o marcador.
VAGA GARANTIDANa segunda etapa, o Liverpool não imprimiu a velocidade e o volume de jogo visto na primeira etapa. Após um período morno, Salah tabelou com WIjnaldum aos 29 minutos e encontrou Mané pelo lado canhoto. O senegalês finalizou, contou com o desvio na zaga do Crystal Palace para ampliar o placar e garantir a equipe de Anfield na próxima Champions League.

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