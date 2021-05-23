Mané decide, Liverpool vence e garante vaga na Champions League

Crédito: Liverpool vence e garante vaga na Champions League (PAUL ELLIS / POOL / AFP

O Liverpool garantiu vaga na próxima edição da Champions League ao vencer o Crystal Palace por 2 a 0 pela Premier League. Após levar alguns sustos no início da partida, Mané foi o responsável por dar a vitória ao time de Jurgen Klopp marcando os dois gols da partida.SUSTOSLogo aos três minutos, Zaha recebeu passe pelo lado esquerdo, entrou na área e finalizou quase sem ângulo para boa defesa de Alisson. Nervoso, o Liverpool quase sofreu o primeiro gol após erro na saída de bola e bobeada da zaga em que Townsend saiu cara a cara com o goleiro brasileiro, mas bateu para fora tirando tinta da trave.

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ALÍVIOAos 19, os Reds tiveram a primeira grande chance com Williams desperdiçando a cabeçada livre de marcação após cobrança de escanteio. Aos 22, Salah recebeu lançamento dentro da área, mas chutou em cima de Guaita. Aos 35, o time de Klopp chegou ao gol após cobrança de escanteio, desvio de Firmino e Mané completando de carrinho para abrir o marcador.