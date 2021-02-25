Mané admite que Liverpool não tem mais chances na Premier League

Sadio Mané, atacante do Liverpool, afirmou que não há mais chance dos Reds conquistarem a Premier League. Em entrevista à “ESPN”, o senegalês revelou que a Champions League se tornou o principal objetivo da temporada. No entanto, o camisa 10 disse que o elenco nunca deve desistir do Campeonato Inglês apesar da boa fase do Manchester City.- Nossos alvos eram a Champions League, a Premier League e os jogos de copas. Agora posso dizer que acabou para a Premier League. Na nossa cabeça, nunca vamos desistir, mas o City está voando e tem um bom time. A Champions League é nosso principal objetivo para vencer, não ficar em segundo, mas não será fácil.