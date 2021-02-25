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Mané admite que Liverpool não tem mais chances na Premier League

Atacante senegalês afirma que o foco da equipe de Anfield nesta temporada será a Champions League. Camisa 10 elogiou postura do Manchester City nesta temporada...

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 09:39

LanceNet

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Publicado em 

25 fev 2021 às 09:39
Crédito: Mané diz que elenco não desiste, mas não acredita na conquista do Inglês (MATT DUNHAM / POOL / AFP
Sadio Mané, atacante do Liverpool, afirmou que não há mais chance dos Reds conquistarem a Premier League. Em entrevista à “ESPN”, o senegalês revelou que a Champions League se tornou o principal objetivo da temporada. No entanto, o camisa 10 disse que o elenco nunca deve desistir do Campeonato Inglês apesar da boa fase do Manchester City.- Nossos alvos eram a Champions League, a Premier League e os jogos de copas. Agora posso dizer que acabou para a Premier League. Na nossa cabeça, nunca vamos desistir, mas o City está voando e tem um bom time. A Champions League é nosso principal objetivo para vencer, não ficar em segundo, mas não será fácil.
> Veja a tabela da Premier League
O Liverpool passa por um momento complicado por conta das inúmeras lesões que o time vem sofrendo. Neste domingo, a equipe encara o Sheffield United, mas não conta com Van Dijk, Joe Gomez, Matip, Fabinho e Henderson. O goleiro Alisson também deve ser desfalque a morte do pai na última quarta-feira.
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