Mandzukic e líder local: saiba quem é o clube do Qatar que quer levar Dudu

Crédito: Marcante na Juventus e na última Copa do Mundo, pela Croácia, Mandzukic está no Al Duhail (Divulgação/Al Duhail

Caso o Palmeiras aceite a proposta de até R$ 92 milhões que receberá do Al Duhail, Dudu embarcará para um dos clubes que vêm ganhando mais destaque no Qatar. Com apenas 11 anos de existência, a equipe já acumula seis títulos da liga nacional e lidera a atual edição. Em dezembro do ano passado, chamou atenção mundialmente ao contratar o croata Mario Mandzukic, ídolo na Juventus e finalista da última Copa do Mundo.

O atacante de 34 anos, com passagens também por Bayern de Munique e Atlético de Madri, acertou a transferência para ser o grande nome de um elenco que já conta com outro conhecido jogador do futebol internacional. Na zaga, o Al Duhail tem o marroquino Mehdi Benatia, de 33 anos, ex-companheiro do croata na Juventus e também com passagens por Bayern de Munique e Roma, e que desembarcou no Qatar em janeiro de 2019.E MAIS:Clube do Qatar oferecerá até R$ 92 milhões para levar DuduFelipe Melo comemora no CT: 'Nos sentimos atletas novamente'Luiz Adriano coloca nome de infectologista em chuteiraLuxemburgo recebe alta e pode trabalhar na próxima semanaDudu, contudo, seria uma contratação mais cara do que os dois jogadores que estiveram na Copa do Mundo de 2018. Manduzkic chegou de graça. Benatia custou 8 milhões de euros (R$ 34 milhões, na época), em transação que pode chegar a 10 milhões de euros caso ele cumpra metas. Ainda assim, bem abaixo do valor entre 13 milhões (R$ 79,6 milhões, na cotação atual) e 15 milhões de euros (R$ 91,8 milhões) que será oferecido por Dudu.

Dentro de campo, o Al Duhail vem dando resultado desde sua fundação, em 2009. Conquistou o acesso à elite do Qatar já na primeira temporada de vida e, depois disso, ganhou a liga nacional em 2011, 2012, 2014, 2015, 2017 e 2018. Venceu ainda a Copa do Qatar, em 2015 e 2018, a Copa Sheikh Jassim, em 2015 e 2016, e a Copa Emir, em 2016, 2018 e 2019.

A expectativa é de mais títulos em 2020. O clube ocupa a liderança da liga nacional, com quatro pontos de vantagem, faltando cinco rodadas para o final da competição - o torneio foi interrompido em março, por conta da pandemia do coronavírus, e tem volta programada para o final de julho. Além disso, o Al Duhail está na fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia e é semifinalista da Copa Emir, campeonatos também paralisados.

O Al Duhail já conta com dois brasileiros no elenco, ambos naturalizados. Um deles é o meia Luiz Mairton, de 31 anos, que passou pelas categorias de base de Athletico-PR e Inter, está no país desde 2010 e se naturalizou no Qatar. O outro é o atacante Edmilson Júnior, de 25 anos, que tem cidadania belga e atuou na nação europeia até ser contratado pelo Al Duhail, em 2018.

Os indícios são de que Dudu vai se juntar à equipe do Qatar. Dirigentes do Oriente Médio conversam com representantes do jogador há algumas semanas, sob ciência do Palmeiras, e, na última sexta-feira, uma reunião fez o negócio avisar, com o Al Duhail definindo sua proposta. O Verdão gostaria de cifras maiores, mas aguarda uma oferta oficial para abrir diálogo.

Dudu está no Palmeiras desde janeiro de 2015 e, frequentemente, é alvo de equipes do exterior. No começo do ano passado, quando esteve especulado, mais uma vez, para jogar na China, recebeu aumento salarial e assinou contrato até o final de 2023. Recentemente, afirmou que queria se aposentar no clube, mas seu nome continua despertando interesse fora do Brasil.

O camisa 7 é o principal nome do elenco. Conquistou a Copa do Brasil de 2015 e os Campeonatos Brasileiros de 2016 e 2018 no clube, sempre entre os protagonistas, e ostenta a marca de ser o artilheiro do clube no século, com 70 gols em 305 jogos, e quem mais deu assistências com a camisa alviverde desde 2001. Também acumula a liderança de ser quem mais jogou, balançou as redes e deu passe para gol no Allianz Parque.