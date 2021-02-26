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Mandatário do Fluminense confia na parceria entre Roger e Marcão: 'Manterá esse trabalho digno'

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, Mário Bittencourt diz que acredita em sequência de regularidade do Tricolor das Laranjeiras: 'Foi uma escolha segura, sólida'...
LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 13:21

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 13:21

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
A confiança na chegada de Roger Machado para assumir o comando do Fluminense ditou a entrevista coletiva do Fluminense nesta sexta-feira. O mandatário Mário Bittencourt ressaltou que o Tricolor das Laranjeiras, desde o início, não colocou em pauta outros nomes para assumir o comando do clube na temporada de 2021.
- Quando o Odair saiu, sabíamos que o Roger não assumiria um trabalho no meio, perfil dele é de iniciar trabalhos. Não cogitamos em nenhum momento outro nome. Estávamos convictos pelo Marcão, que é para isso que ele está aqui conosco. Só começamos a pensar em nome de treinador faltando 10, 15 dias para terminar o Campeonato Brasileiro. E sabíamos que o nome era esse - declarou.
Bittencourt também afirmou que houve transparência em relação a Marcão, que sucedeu Odair à frente da equipe.
- Nunca foi escondido do Marcão. Foi conversado com ele. Foi uma escolha segura, sólida. Não ficamos pensando em quatro, cinco nomes. Estamos convictos - e, em seguida, mostrou sua crença na futura "dobradinha":
- Acreditamos nesse trabalho conjunto do Roger e do Marcão vai manter a regularidade e esse trabalho digno no futebol do Fluminense - completou.
Marcão, que voltará a ser assistente da equipe principal, contou que já tem conversado com Roger Machado sobre o Fluminense.
- Já tive oportunidade de trocar ideia com Roger. A visão dele em relação a toda a equipe é muito boa. Tenho certeza que poderemos ajudar no melhor que for possível no que possamos continuar com este pensamento, ajudando nossos meninos a jogarem... - disse o comandante que deixou a equipe em quinto lugar no Brasileiro-2020.

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