Mandatário do Fluminense confia na parceria entre Roger e Marcão: 'Manterá esse trabalho digno'

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

A confiança na chegada de Roger Machado para assumir o comando do Fluminense ditou a entrevista coletiva do Fluminense nesta sexta-feira. O mandatário Mário Bittencourt ressaltou que o Tricolor das Laranjeiras, desde o início, não colocou em pauta outros nomes para assumir o comando do clube na temporada de 2021.

- Quando o Odair saiu, sabíamos que o Roger não assumiria um trabalho no meio, perfil dele é de iniciar trabalhos. Não cogitamos em nenhum momento outro nome. Estávamos convictos pelo Marcão, que é para isso que ele está aqui conosco. Só começamos a pensar em nome de treinador faltando 10, 15 dias para terminar o Campeonato Brasileiro. E sabíamos que o nome era esse - declarou.

Bittencourt também afirmou que houve transparência em relação a Marcão, que sucedeu Odair à frente da equipe.

- Nunca foi escondido do Marcão. Foi conversado com ele. Foi uma escolha segura, sólida. Não ficamos pensando em quatro, cinco nomes. Estamos convictos - e, em seguida, mostrou sua crença na futura "dobradinha":

- Acreditamos nesse trabalho conjunto do Roger e do Marcão vai manter a regularidade e esse trabalho digno no futebol do Fluminense - completou.

Marcão, que voltará a ser assistente da equipe principal, contou que já tem conversado com Roger Machado sobre o Fluminense.