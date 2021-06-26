Mandaca volta a ser relacionado pelo Corinthians após sete jogos

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O volante/lateral-direito do Corinthians, Mandaca, voltou a ser relacionado pelo clube após sete jogos fora das convocações do técnico Sylvinho. O jogador viajou para o Rio de Janeiro para a partida diante o Fluminense, neste domingo (27), às 16h, no estádio São Januário, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!Paraibano, o atleta foi garimpado pelo Timão no ano passado, após passagem pelo CSP e São Paulo Crystal, equipes do Estado Natal de Mandaca.

Último inscrito do Alvinegro no Campeonato Paulista, o meia já estreou como titular pelo clube, na última rodada da primeira fase do Estadual, quando o então técnico corintiano, Vagner Mancini, escalou o time integralmente reserva e improvisou Mandaca como lateral-direita. Cheio de estrela, o jogador foi autor do segundo gol do Timão na vitória por 2 a 1.

Posteriormente, foi mantido na equipe e começou jogando nas derrotas do Corinthians para Peñarol (URU), pela Copa Sul-Americana, e Palmeiras, pela semifinal do Paulistão, que eliminou o Timão do torneio. A desclassificação no Paulista, inclusive, culminou na demissão de Vagner Mancini, quem tinha dado as primeiras chances ao jovem.

Com o novo comandante, Sylvinho, Mandaca ainda está em busca das primeiras chances. Relacionado na estreia do profissional, contra o Atlético-GO, no dia 30 de maio, na Neo Química Arena, pela primeira rodada do Brasileirão, o camisa 44 não foi mais convocado pelo técnico desde então, voltando a ter uma chance de, pelo menos, figurar entre os reservas neste fim de semana, contra o Flu.