Mandaca comemora estreia com gol pelo Corinthians e dedica o tento a mãe: 'Dia inesquecível'

Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão

Este domingo (9) foi especialmente histórico para a dona Irani, mãe do atleta Mandaca, do Corinthians. Versátil, o volante, que também atua como zagueiro e lateral, não só fez a sua estreia contra o Novorizontino, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, como marcou o gol da vitória, por 2 a 1, em pleno Dia das Mães.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosParaibano, de João Pessoa, o jovem de 19 anos, leva a sua raiz até no apelido, que é uma abreviação do bairro de Mandacaru, onde viveu durante a sua infância. No momento mais especial da sua carreira, o corintiano relembrou do local onde vivia e não deixou escapar a dedicatória para a sua progenitora.

- Um dia inesquecível da minha vida. Convsersei com um amigo, disse que ia fazer um gol e fiz. Mandaca é apelido, um bairro de onde venho, o bairro é Mandacaru. Peguei, tenho orgulho de honrar meu bairro. Devem estar festejando, muitos corintianos, devem ter soltado até fogos. Fiz um grande jogo, quero dedicar esse gol para a minha mãe, Irani, desejar um feliz dia das mães, amo muito ela. E um abraço para a minha namorada - disse ao Premiere na saída de campo.

Mandaca se destacou jogando Centro Sportivo Paraíbano, onde chamou a atenção do Timão, que firmou contrato definitivo com o jogador no fim de março, por 70% dos seus direitos econômicos.