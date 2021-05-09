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Mandaca comemora estreia com gol pelo Corinthians e dedica o tento a mãe: 'Dia inesquecível'

Meia foi experimentado no time titular corintiano e marcou o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Novorizontino...

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 18:41

LanceNet

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Publicado em 

09 mai 2021 às 18:41
Crédito: Rodrigo Corsi/Paulistão
Este domingo (9) foi especialmente histórico para a dona Irani, mãe do atleta Mandaca, do Corinthians. Versátil, o volante, que também atua como zagueiro e lateral, não só fez a sua estreia contra o Novorizontino, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, como marcou o gol da vitória, por 2 a 1, em pleno Dia das Mães.
>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogosParaibano, de João Pessoa, o jovem de 19 anos, leva a sua raiz até no apelido, que é uma abreviação do bairro de Mandacaru, onde viveu durante a sua infância. No momento mais especial da sua carreira, o corintiano relembrou do local onde vivia e não deixou escapar a dedicatória para a sua progenitora.
- Um dia inesquecível da minha vida. Convsersei com um amigo, disse que ia fazer um gol e fiz. Mandaca é apelido, um bairro de onde venho, o bairro é Mandacaru. Peguei, tenho orgulho de honrar meu bairro. Devem estar festejando, muitos corintianos, devem ter soltado até fogos. Fiz um grande jogo, quero dedicar esse gol para a minha mãe, Irani, desejar um feliz dia das mães, amo muito ela. E um abraço para a minha namorada - disse ao Premiere na saída de campo.
Mandaca se destacou jogando Centro Sportivo Paraíbano, onde chamou a atenção do Timão, que firmou contrato definitivo com o jogador no fim de março, por 70% dos seus direitos econômicos.
Já classificado para as quartas de final do Paulistão, onde enfrenta a Inter de Limeira, na terça-feira (11), em Itaquera, ainda sem horário definido, o técnico Vagner Mancini optou por escalar uma equipe alternativa para o duelo diante do Novorizontino, que precisava da vitória para avançar a próxima fase do Estadual. Porém, Mandaca, que foi o último inscrito da lista A corintiana para a competição, anotou de cabeça, o tento que deu a vitória ao Alvinegro do Parque São Jorge e eliminou a equipe do interior, o que, por sua vez, beneficiou o Palmeiras, arquirrival do Timão, que ficou com a segunda vaga do grupo C.

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