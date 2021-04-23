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  • Mancini vê domínio do Corinthians, mas lamenta erros no terço final: 'Faltou capricho na definição'
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Mancini vê domínio do Corinthians, mas lamenta erros no terço final: 'Faltou capricho na definição'

Técnico do Timão analisou o empate em 0 a 0 com o River Plate-PAR, pela Copa Sul-Americana, e crê que faltou aproveitar melhor as jogadas perto do gol do adversário...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 00:33

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 00:33
Crédito: NORBERTO DUARTE / POOL / AFP
Embora tenha enfrentado um adversário de bem menor expressão no continente, o Corinthians não conseguiu sair de um empate em 0 a 0 com o River Plate-PAR. Os brasileiros até jogaram melhor, porém ser levar muito perigo aos paraguaios. A impressão, porém, não foi apenas do torcedor, mas também do próprio treinador corintiano, que lamentou os erros no ataque.TABELA> Veja classificação e simulador da Copa Sul-Americana-2021 clicando aqui
GALERIA> Cazares já foi! Veja quem deixou o Corinthians para a temporada 2021
Em entrevista coletiva após a partida desta quinta-feira, em Assunção, no Paraguai, Vagner Mancini analisou a atuação do Timão em sua estreia pela Copa Sul-Americana. Para o comandante, a equipe teve o domínio da partida, no entanto pecou na conduta ofensiva, e nos méritos da defesa do rival.
- O Corinthians dominou o jogo, foi superior na partida, tivemos as melhores oportunidades, mas acabamos falhando no último passe, nas finalizações. Nesse quesito, acabou pesando. E isso foi tornando mais difícil a cada minuto. Quando você tem a oportunidade e não gera um ânimo dobrado ao time adversário, isso acontece. O River se defendeu, foi reativo, mas teve algumas saídas bem perigosas em função disso. A análise é de um time que tentou jogar, o outro se defendeu bem, e a conduta ofensiva dever ser ofensivamente mais eficaz - pontuou o técnico, antes de completar sobre o River:
- O rival é uma equipe bem armada. Obvio que o Corinthians veio para ganhar a partida, levar os três pontos e iniciar bem. Mas enfrentamos uma equipe bem postada, que valorizou todos os momentos do jogo, não usou da velocidade a maioria das vezes, usou muito do corpo a corpo, das faltas. De uma maneira geral, acho que o Corinthians deveria ter ganho a partida pelo que apresentou e por algumas falhas que poderiam ser decisivas ao nosso favor.Como tem acontecido em outros duelos desta temporada, o Corinthians teve um aproveitamento ofensivo bem abaixo do esperado, e isso foi notado também por Vagner Mancini, que apesar de entender que o time teve boas chegadas, faltou um maior capricho nas tomadas de decisão ofensivas.
- Não tenha dúvidas que o Corinthians pecou muito no terço final do jogo, não só nas finalizações, mas em alguns passes, que nos dariam possibilidades de finalizações. Tivemos o domínio do jogo, posse de bola, flutuamos bem pelas duas linhas do River Plate, chegamos bem por ambos os lados, mas faltou um pouco no capricho na construção e definições das jogadas - concluiu.
O Corinthians retorna para São Paulo ainda nesta madrugada e treina na manhã desta sexta-feira. O próximo compromisso da equipe será neste domingo, diante do Santos, na Vila Belmiro, às 20h, em partida pelo Campeonato Paulista. Já pela Copa Sul-Americana, o Timão joga na próxima quinta-feira, às 19h15, contra o Peñarol-URU, na Neo Química Arena.

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