Mancini vê Corinthians 'extremamente aplicado' em empate contra o Inter

Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

Após uma queda de rendimento nas últimas duas partidas do Campeonato Brasileiro, o técnico Vagner Mancini avaliou positivamente o desempenho do Corinthians, mesmo com o empate em 0 a 0 contra o Internacional, nesta quinta-feira (25), no Beira Rio, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

A igualdade no marcador foi prejudicial ao time gaúcho, que precisava de uma vitória para ultrapassar o Flamengo, que iniciou o dia líder, mas perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, para voltar a conquistar o Brasileirão depois de 41 anos, o que não aconteceu.

>> Confira a classificação final do Campeonato BrasileiroDe acordo com o treinador corintiano, a necessidade do Colorado em vencer o jogo fez do confronto algo tenso, mas que o Timão soube se portar taticamente para controlar as ações adversárias.

- Jogo tenso, de carga emocional muito alta. As duas equipes brigando em campo, um jogo extremamente disputado. Acho que na parte tática, o Corinthians foi extremamente aplicado, fez exatamente aquilo que estava determinado e por isso fez uma boa participação na partida - disse Mancini em entrevista coletiva virtual ao fim da partida.

De modo geral, Mancini considerou o embate equilibrando, mesmo com o seu adversário brigando pelo título, enquanto o Corinthians não tinha mais pretensões no Brasileiro.

- Foi um jogo dentro do que se esperava, equilibrado, nós com algumas oportunidades interessantes, alguns lances decididos pelo VAR, mas todas as decisões acertadas - salientou Mancini.