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futebol

Mancini vê Corinthians 'extremamente aplicado' em empate contra o Inter

Empate sem gols em Porto Alegre 'deu' o título brasileiro ao Flamengo, já que o Colorado precisava vencer o Timão para levantar a taça...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 01:19

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 01:19
Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians
Após uma queda de rendimento nas últimas duas partidas do Campeonato Brasileiro, o técnico Vagner Mancini avaliou positivamente o desempenho do Corinthians, mesmo com o empate em 0 a 0 contra o Internacional, nesta quinta-feira (25), no Beira Rio, em Porto Alegre, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.
A igualdade no marcador foi prejudicial ao time gaúcho, que precisava de uma vitória para ultrapassar o Flamengo, que iniciou o dia líder, mas perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, para voltar a conquistar o Brasileirão depois de 41 anos, o que não aconteceu.
>> Confira a classificação final do Campeonato BrasileiroDe acordo com o treinador corintiano, a necessidade do Colorado em vencer o jogo fez do confronto algo tenso, mas que o Timão soube se portar taticamente para controlar as ações adversárias.
- Jogo tenso, de carga emocional muito alta. As duas equipes brigando em campo, um jogo extremamente disputado. Acho que na parte tática, o Corinthians foi extremamente aplicado, fez exatamente aquilo que estava determinado e por isso fez uma boa participação na partida - disse Mancini em entrevista coletiva virtual ao fim da partida.
De modo geral, Mancini considerou o embate equilibrando, mesmo com o seu adversário brigando pelo título, enquanto o Corinthians não tinha mais pretensões no Brasileiro.
- Foi um jogo dentro do que se esperava, equilibrado, nós com algumas oportunidades interessantes, alguns lances decididos pelo VAR, mas todas as decisões acertadas - salientou Mancini.
O Timão terminou o Campeonato Brasileiro na 12ª posição, com 13 vitórias, 13 derrotas e 12 empates, um aproveitamento de 44,7%.

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