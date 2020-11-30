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Mancini tenta marca inédita no Corinthians contra o Fortaleza

Técnico busca pela primeira vez conseguir duas vitórias seguidas desde que estreou no comando do clube. Alvinegro vem de vitória sobre o Coritiba, na semana passada...
LanceNet

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Publicado em 

30 nov 2020 às 08:00

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 08:00

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians
Além da importância de uma vitória sobre o Fortaleza, em confronto direto na tabela do Campeonato Brasileiro, um triunfo sobre o Leão do Pici, na próxima quarta-feira (2), às 21h30, no Castelão, representará a primeira sequência de vitórias de Vagner Mancini no comando do Corinthians desde a sua chegada.
VEJA A SITUAÇÃO DO CORINTHIANS NO CAMPEONATO BRASILEIRO
O treinador começou sua trajetória no clube vencendo o Athletico Paranaense fora de casa por 1 a 0. Depois, sofreu uma goleada de 5 a 1 para o Flamengo, na Neo Química Arena. No Rio de Janeiro, o Timão venceu o Vasco por 2 a 1, mas perdeu para o América-MG por 1 a 0, em casa, pela Copa do Brasil.Na sequência, veio a vitória mais emblemática: o 1 a 0 sobre o Internacional, em casa, então líder do Brasileirão. Porém, depois a equipe saiu da Copa do Brasil, depois de empatar com o América-MG por 1 a 1, perdeu para o Atético-MG por 2 a 1, em casa e empatou contra Atlético-GO (1 a 1), fora e Grêmio (o a 0) em casa. No último confronto, venceu o Coritiba no Paraná, por 1 a 0.
O confronto direto no Castelão contra o Fortaleza é importante para o Timão seguir subindo na tabela. Afinal, a expectativa é ficar o mais perto possível do pelotão de cima e afastar qualquer possibilidade de rebaixamento. No momento, a diferença do Corinthians para o 17º colocado, Vasco, é de cinco pontos. O Alvinegro é o décimo colocado do Brasileirão, com 29 pontos.
JOGOS DE VAGNER MANCINI NO CORINTHIANS
Athletico Paranense 0 x 1 Corinthians - Brasileirão Corinthians 1 x 5 Flamengo - Brasileirão ​Vasco 1 x 2 Corinthians - BrasileirãoCorinthians 0 x 1 América-MG - Copa do Brasil Corinthians 1 x 0 Internacional - Brasileirão América-MG 1 x 1 Corinthians - Copa do Brasil Corinthians 1 x 2 Atlético-MG - Brasileirão Atlético-GO 1 x 1 Corinthians - Brasileirão Corinthians 0 x 0 Grêmio - Brasileirão Coritiba 0 x 1 Corinthians - Brasileirâo

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