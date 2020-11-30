Mancini tenta marca inédita no Corinthians contra o Fortaleza

Além da importância de uma vitória sobre o Fortaleza, em confronto direto na tabela do Campeonato Brasileiro, um triunfo sobre o Leão do Pici, na próxima quarta-feira (2), às 21h30, no Castelão, representará a primeira sequência de vitórias de Vagner Mancini no comando do Corinthians desde a sua chegada.

O treinador começou sua trajetória no clube vencendo o Athletico Paranaense fora de casa por 1 a 0. Depois, sofreu uma goleada de 5 a 1 para o Flamengo, na Neo Química Arena. No Rio de Janeiro, o Timão venceu o Vasco por 2 a 1, mas perdeu para o América-MG por 1 a 0, em casa, pela Copa do Brasil.Na sequência, veio a vitória mais emblemática: o 1 a 0 sobre o Internacional, em casa, então líder do Brasileirão. Porém, depois a equipe saiu da Copa do Brasil, depois de empatar com o América-MG por 1 a 1, perdeu para o Atético-MG por 2 a 1, em casa e empatou contra Atlético-GO (1 a 1), fora e Grêmio (o a 0) em casa. No último confronto, venceu o Coritiba no Paraná, por 1 a 0.