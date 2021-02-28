Mancini reconhece segundo tempo ruim do Corinthians e cita desgaste: 'A cara do time não está definida'

O Corinthians estreou neste domingo na temporada 2021 no empate em 0 a 0 com o Red Bull Bragantino, pela primeira rodada da fase de grupos do Paulistão-2021. Em fase de reconstrução, o time foi analisado pelo técnico Vagner Mancini, que enxergou problemas, porém vê um caminho certo sendo traçado, além de citar o desgaste acumulado nesta fase das disputas.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva virtual após a partida deste domingo, Mancini entende que o primeiro tempo do Timão foi melhor do que o segundo, principalmente por conta dos erros de passe, que desorganizaram a estrutura de jogo, mas foi algo que foi corrigido pelas modificações efetuadas durante a etapa final.

- No segundo tempo a equipe errou muitos passes, isso acabou me irritando, mas nós tínhamos uma estratégia de jogo, e a partir do momento que eu fizesse as alterações, eu mudaria a forma de jogar, por isso eu esperei um pouquinho mais para a gente não tivesse um choque e a equipe não tivesse que jogar de outra forma, sem ter tido tempo de treinamento, porque os atletas que saíram, ainda tiveram ontem para a experiência de treino - disse o treinador alvinegro antes de completar:

- Aqueles que entraram, o Gustavo veio do DM e acabou sentindo a lesão no jogo, foi jogado para fora do campo em um lance com o zagueiro do RB e o Gabriel Pereira, assim como Cauê, então é necessário que neste momento de transição nós tenhamos calma, é necessário que a gente reestruture a equipe, mas também é necessário pensar para que a equipe não fique desorganizada. Os erros de passe fizeram com que a equipe perdesse a compactação, o que foi corrigido a partir do momento que nós fizemos as substituições, mas eu vi o Corinthians melhor no primeiro tempo do que no segundo tempo.Sobre os erros de passe, Mancini acredita que existe uma ligação com o fato de todas as equipes estarem desgastadas nessa emenda de temporada sem descanso e sem preparação adequada. Além disso, o técnico indicou que ainda está trabalhando na "cara do Corinthians" que, para ele já foi demonstrada pelo menos na atitude dos atletas que entraram em campo em Bragança.

- Eu não tenho dúvidas que está todo mundo muito desgastado, não só o Corinthians como o Bragantino também, todas as equipes de certa forma conseguem ir até certo ponto, e eu também vi dessa forma, primeiro tempo foi extremamente jogado, as duas equipes adiantadas ofensivamente e no segundo tempo foi um jogo mais disputado, porque o cansaço vai batendo e você começa a perder um pouquinho da concentração, errar os passes... - argumentou Mancini, antes de completar o raciocínio.