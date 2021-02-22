Mancini projeta 2021 do Corinthians com reformulações e pede apoio da torcida: 'Importante que entenda'

Embora já estejamos caminhando para o fim do segundo mês de 2021, no futebol o ano começa na próxima semana, com o início dos estaduais. E para o Corinthians a temporada já terá início com reformulações, pelo menos é o que garantiu o técnico Vagner Mancini no último domingo, em entrevista coletiva.

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Após boa parte de 2020 em má fase, lutando para ficar fora da zona de rebaixamento, a chegada do treinador, em outubro, colocou o Timão em outra realidade, brigando por vaga na Libertadores, mas conquistando mesmo um espaço na edição deste ano da Copa Sul-Americana.Depois de um ano esportivo de gangorra, caberá ao Corinthians buscar a estabilização e, para isso, a reconstrução que Mancini garante que já começou junto à diretoria.

- É óbvio que estamos em um momento de definição, de reestruturação, de reconstrução, então, pra isso, é óbvio que eu tendo um elenco com 29 atletas de linha sempre alguns vão ficar de fora e aí tem a preferência do treinador, que é algo normal no futebol. Estamos a um jogo do término do Campeonato Brasileiro para que se inicie a temporada 2021 através do Campeonato Paulista, e algumas coisas vão acontecer - disse o técnico em entrevista coletiva virtual realizada após o empate em 0 a 0 contra o Vasco, no último domingo, pela 37ª rodada do Brasileirão, na Neo Química Arena.

- Óbvio, e não é só no Corinthians, isso acontece de forma ampla, em todo o mercado, em todas as equipes, o que posso adiantar é que iniciamos sim as reuniões e estou muito alinhado com o presidente Duílio, o Alessandro (gerente de futebol), Roberto de Andrade (diretor de futebol), pra que a gente realmente faça alguma coisa, que será feita - acrescentou.

Com uma condição financeira desfavorável, Vagner Mancini afirma ser cauteloso, entendendo a situação do clube, e pede a parceria do torcedor nesse processo de compreensão.