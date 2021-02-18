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Mancini pede 'mãos dadas' para 2021 do Corinthians ser melhor que 2020

Com a temporada atual perto de terminar e a próxima já começando em seguida, técnico do Timão quer união entre os envolvidos para que o clube tenha sucesso em 2021...
LanceNet

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Publicado em 

18 fev 2021 às 09:00

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 09:00

Pedir otimismo para o torcedor do Corinthians atualmente não é algo fácil diante da terrível temporada de 2020, mas algo possível é pedir a união entre as partes para que todos caminhem juntos em busca de um 2021 melhor do que o ano anterior. É isso que o técnico Vagner Mancini quer alcançar.
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Questionado sobre a possibilidade de a nova temporada ser tão ruim ou pior do que a atual, o treinador corintiano se mostrou otimista para que 2021 seja melhor, mas para isso ele busca que todos unam forças e deem as mãos para que o objetivo tenha sucesso, incluindo o entendimento do torcedor sobre o trabalho que está sendo feito no clube e pela comissão técnica.
- Eu não acho não (2021 pior), sou um otimista de plantão, acho sim que esta temporada será melhor do que a de 2020, e em cima disso a gente conta com o apoio de todo mundo, o torcedor sabe o que está sendo feito, sabe que neste momento temos que estender as mãos e de mãos juntas buscar sempre algo melhor. Eu acho muito importante neste momento que todo mundo conte com aquilo que possa ajudar, eu acho que de mãos dadas a gente vai sair dessa situação e vai ter uma temporada melhor - afirmou o comandante.Essa melhora, porém, não deve passar por uma pomposa e longa lista de reforços, já que a situação financeira do Corinthians permanece delicada, e a ordem é corte de gastos e contenção de despesas, mas Mancini crê que todos os times passarão por isso em 2021. Assim, o que resta ser feito é trabalhar para fazer boas campanhas começando logo de cara, no Paulistão.
- Se há dificuldade no Corinthians para ir atrás de atletas no mercado, as outras equipes passam pelo mesmo, então não podemos de maneira alguma ficar chorando e sim estarmos concentrados naquilo que devemos fazer diariamente para que o clube possa render mais, daqui a pouco encerra-se o Brasileiro e entra o estadual e no estadual nós temos que ter a força necessária para fazer uma bela campanha também - concluiu.

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