Mancini: 'O Corinthians precisa jogar mais para ganhar o Paulistão'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O técnico Vagner Mancini disse que o Corinthians precisa "jogar mais" para ser campeão paulista. Em quatro rodadas no campeonato, o Timão está invicto, com duas vitórias e dois empates, na liderança do Grupo A. Após o triunfo por 1 a 0 sobre o São Caetano neste domingo, o treinador analisou o início de temporada da equipe.

>> Confira a tabela do Paulistão e simule os próximos jogos- Tem muita coisa acontecendo. Temos um leque de coisas positivas e um leque de coisas negativas também Tentamos fortalecer o positivo e corrigir o negativo. O Corinthians está reencontrando o seu caminho. Ainda é muito pouco para nossas ambições. O Corinthians que quer ganhar o Campeonato Paulista precisa melhorar, jogar mais, chegar mais à frente, não pode dar tanta oportunidade ao adversário. Mas acho que estamos pau a pau, tentando ressurgir, porque não foram dias fáceis. Tivemos tranquilidade para absorver tudo o que aconteceu e seguir em frente - afirmou o treinador, lembrando do surto de coronavírus que atingiu o elenco.

Até por conta dos desfalques causados pela Covid-19, Vagner Mancini exaltou a entrada de garotos promovidos das categorias de base. O treinador elencou diversos pontos positivos do Corinthians e valorizou a sequência de seis jogos sem perder, contando os últimos dois da temporada passada e os quatro do Paulistão.

- Não tenha dúvida que vi muita coisa boa nesse início de Campeonato Paulista, vi meninos que entraram de forma interessante. Hoje vi a entrada de bons valores, o Vitinho, o Gabriel Pereira, mesmo a manutenção do Rodrigo, que tem nos dado uma cara diferente. Vi um time que lutou, brigou, foi competitivo. Eu vi uma equipe que vinha de uma sequência sem vencer e, de repente, teve uma reviravolta, hoje estamos há seis jogos sem derrota. Uma equipe que parou de tomar gols bobos... Tem muita coisa acontecendo, é como se tivesse que fazer os ajustes semanalmente. Em todas as partidas, temos um leque de coisas positivas e um leque de coisas negativas. Tentamos fortalecer o positivo e corrigir rapidamente o negativo - analisou.

O Corinthians venceu o São Caetano por 1 a 0, com gol marcado por Bruno Méndez no primeiro tempo. O treinador reconheceu que o Timão não teve grande atuação, mas destacou o empenho dos jogadores em meio ao surto de coronavírus no elenco.