Mancini nega que o Corinthians tenha pensado em perder para prejudicar rival: 'Dignifica o clube'

Mesmo sabendo que a vitória do Corinthians sobre o Novorizontino, neste domingo (9) ajudaria diretamente o Palmeiras, o técnico do Timão, Vagner Mancini garantiu que nunca cogitou entregar a partida deste fim de semana, mesmo isso sendo o desejo de parte da torcida corintiana.

– Eu aprendi no futebol, que a gente vive de vitória, e o esporte é assim. De maneira alguma a gente pode ir contra o que representa e dignifica o clube. A camisa do Corinthians é vitoriosa, de conquistar, então não é de temer nenhum adversário. Por mais respeito que tenhamos a todas as equipes, somos do tamanho de todas elas. Nesse momento, é importante que a gente fale isso com muita segurança. A gente tem que vencer o maior número de jogos possíveis, porque isso dignifica a camisa do clube – disse o treinador em entrevista coletiva virtual ao fim da partida.E o resultado final da rodada foi exatamente o que alguns torcedores do Corinthians temia: a equipe do Parque ão Jorge bateu o Novorizontino por 2 a 1, na Neo Química Arena, enquanto o arquirrival palmeirense venceu a Ponte Preta, por 3 a 0, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, passando para as quartas de final do Paulista.

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Saldo do ano

Classificado no Paulistão, quando enfrenta a Inter de Limeira, nesta terça-feira (11), em Itaquera, ainda sem horário definido, Mancini classifica o momento corintiano como bom, mas vê margem de evolução para chegar à final do campeonato.

Contudo, o técnico pondera alguns fatores externos que influenciaram a equipe no decorrer da temporada, como o surto de Covid-19 vivenciado pelo clube, em março, como preponderantes para uma queda de desempenho em alguns jogos neste ano.

- O futebol não é uma ciência exata. As fase são cíclicas, então você, é natural, que tenha bons momentos e caia de produção, porque todo mundo está vendo o seu time jogar, passa por dificuldades, que foi o mês de março, que tivemos vários casos de Covid, você tem desnivelamento físico do elenco e sofre em campo. Tudo isso nós sabíamos, por mais que a a gente tenha que ouvir o comentário de fora, e respeita isso, dizendo que o time caiu de prodição, nós sabíamos que tivemos vários problemas internos, como outras equipes tiveram. Essa osciação passa a ser normal – afirmou Vagner Mancini