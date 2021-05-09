Mancini indica retorno de 'titulares' nas quartas do Paulistão e projeta semana decisiva do Corinthians

Crédito: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians

O Corinthians entrou em uma maratona nesta semana, já que após derrotar o Novorizontino por 2 a 1, neste domingo, pela fase de grupos do Paulistão, entrará em campo novamente nesta terça, pelas quartas de final do estadual, contra a Inter de Limeira, e na quinta, pela Copa Sul-Americana, em um jogo praticamente eliminatório, diante do Peñarol. Com isso, Vagner Mancini indicou como deve proceder com a escalação dos jogadores para esses próximos dias.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Na vitória deste final de semana, o treinador corintiano escalou uma equipe considerada reserva, tendo poupado os titulares que bateram o Sport Huancayo-PER, na última quinta-feira. Apesar do pequeno intervalo entre duelos decisivos, ele indicou que deve retornar com o time principal para enfrentar a Inter de Limeira, na Neo Química Arena, em confronto único.

- Não é uma semana fácil. É uma semana decisiva, porque na terça-feira já temos as quartas de final, na quinta a gente joga fora do país, diante do Peñarol, e passado na terça a gente tem a possibilidade de fazer a semifinal no domingo, que é o nosso objetivo, óbvio. Terça eu tenho uma equipe que descansou hoje - comentou o comandante alvinegro.

Equipe que foi poupada: Cássio; João Victor, Jemerson e Raul Gustavo; Fagner, Gabriel, Ramiro, Luan e Lucas Piton; Otero e Cauê.Se para terça o planejamento parece já definido, para quinta a situação é diferente. Apesar de saber que o time que enfrentará o Peñarol não será o ideal, Mancini vai esperar a reação física dos jogadores nas quartas de final do Paulistão para, aí sim, saber o que fará na partida pela Sul-Americana. Caso o Timão seja derrotado no Uruguai, estará eliminado da competição.

- De terça para quinta eu não sei se terei a possibilidade de escalar os mesmos atletas, porque temos que nos basear no que foi apresentado no jogo, o cansaço de terça. Talvez na quinta-feira não seja a equipe ideal, porque jogamos na terça, por causa da recuperação, temos que pensar de um dia para o outro - analisou o treinador.

Por fim, Vagner Mancini afirmou que, a princípio, irá priorizar mesmo a partida pelo Paulistão, mas ponderou que é exatamente para essas situações que tem usado dois times diferentes e que, agora, até uma mescla dos dois pode ser aproveitada durante a semana. Para que todo esse planejamento dê certo, ele conta com a união do grupo e com o trabalho de todos os setores do clube.

- Já faz um tempo que a gente vem jogando com uma agenda bem apertada. Por isso, a opção de formar duas equipes. Óbvio que são duas equipes que podem mesclar em quaisquer oportunidades, mas, a princípio, a gente foca as atenções para o jogo de terça, depois no de quinta e, passando na terça-feira, domingo a gente faria uma semifinal, e para isso a gente precisa estar muito unido em todos os setores: fisiologia, fisioterapia, preparação, física, descanso, alimentação, nutrição. Por isso, precisamos ter uma estrutura bem montada, para que nesse momento não saiamos vencedores das partidas, mas, sim, no dia a dia, com um planejamento bem-feito - concluiu.