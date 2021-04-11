Mancini indica que não deve poupar Corinthians para o jogo de terça: 'Vou conversar com os jogadores'

Crédito: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians

O Corinthians já sabe que a partir do momento em que entrar em campo neste domingo, contra o Guarani, iniciará uma maratona intensa de jogos nos próximos dias. A partir do apito final em Campinas, o Timão voltará a atuar menos de 48 horas depois. No entanto, o técnico Vagner Mancini, por ora, não pensa em usar um time alternativo na terça-feira e pode até repetir a equipe.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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Em entrevista coletiva no último sábado, o comandante corintiano foi perguntado sobre o desgaste que o elenco poderia sofrer por conta dos três jogos em apenas seis dias. Para o treinador, a ideia de poupar os jogadores passou pela sua cabeça, mas por conta das duas semanas de treinamento, ele acredita que dará para suportar o cansaço e, assim, fazer um rodízio na sexta.

- Se eu disser que eu não pensei em alterar a equipe jogando domingo (Guarani) e terça (Ferroviária), eu estaria mentindo. Eu pensei sim, em uma equipe para domingo e uma para terça, mas como eu tenho duas semanas de laço de treinamento, talvez esses atletas suportem jogar domingo e terça, e aí a gente poderia fazer alguma mudança para sexta-feira (São Bento), porque talvez a gente também jogue no final de semana - disse o técnico.

- No início, se nós estivéssemos em outra fase, com certeza eu teria que escalar um time no domingo e outro na terça, mas pode ser que a gente faça alterações para o jogo da sexta, quando o atleta que jogou domingo e terça esteja mais cansado e por ser um jogo em casa, talvez a gente opte por uma equipe diferente - completou o comandante corintiano.Apesar dessas previsões, ele e sua comissão técnica só saberão o que fazer após o apito final do duelo com o Guarani, já que terão noção do desgaste de cada atleta e como eles irão reagir fisicamente nessas 48 horas de intervalo. Além de conversa com sua equipe de trabalho, Mancini vai falar com os jogadores para saber como cada um estará se sentindo para entrar em campo.

- Tudo isso são suposições, a partir do dia seguinte é que você tem a real situação do que aconteceu, o desgaste, o quanto a gente sofreu no jogo, para no dia seguinte entrar em campo de novo, então são avaliações feitas diariamente, mas eu já pensei em todas as possibilidades, junto com a minha equipe de trabalho, e aqui todo mundo participa, principalmente o atleta. Se o atleta for bem no domingo e disser que está bem para jogar na terça, vai entrar em campo de novo, porque ele sabe melhor do que ninguém como está para enfrentar essa maratona - concluiu.

Confira os jogos do Corinthians neste período:

20h - Domingo, 11 de abrilGuarani x Corinthians – Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas

20h - Terça-feira, 13 de abrilFerroviária x Corinthians – Arena da Fonte, em Araraquara