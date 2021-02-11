Mancini garante que Corinthians oferecerá resistência a candidatos ao título brasileiro

Em busca de uma vaga na próxima edição da Conmebol Libertadores, ainda que na sua fase pré, o Corinthians pode ser o fiel da balança na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso, porque o Timão enfrenta o líder Internacional e o vice-líder Flamengo em dois dos seus últimos quatro compromissos pela competição.

O técnico Vagner Mancini garante que tanto os flamenguistas, quanto os colorados não devem esperar vida fácil nos confrontos.

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- Sim, o Corinthians pode influenciar esse título porque tem a oportunidade de jogar diante do Flamengo e Inter, os dois jogando fora de casa, e, é obvio, que essas equipes que estão brigando em cima vão encontrar uma equipe que vai oferecer resistência, porque nós sabemos o quanto é importante, até porque ainda brigamos por uma oitava vaga - disse o treinador corintiano em entrevista coletiva virtual após o empate em 3 a 3 contra o Athletico-PR, na noite desta quarta-feira (10), pela 35ª rodada do Brasileirão., na Neo Química Arena. Atualmente, apenas um ponto separa o Inter do Flamengo. O Timão já enfrenta o Rubro-Negro neste domingo (14), às 16h, no estádio do Maracanã, pela 36ª rodada do Brasileirão. Já o encontro diante da equipe gaúcha acontecerá na última partida da competição para as duas equipes, no dia 25 de fevereiro, às 21h30, também fora dos domínios corintianos, no Beira Rio, em Porto Alegre.