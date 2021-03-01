Mancini explica volta de João Victor ao Corinthians e prorrogação de empréstimo de Janderson

Crédito: Montagem/Heber Gomes/Atlético-GO

O Corinthians segue com sua reformulação de elenco em meio ao início da temporada 2021 e algumas das resoluções neste momento é em relação aos jogadores emprestados. O destino de dois deles já foi selado pelo clube; João Victor e Janderson, emprestados ao Atlético-GO, terão rumos diferentes. O zagueiro volta ao Timão, enquanto o atacante ficará mais um ano em Goiânia.TABELA> Veja classificação e simulador do Paulistão-2021 clicando aqui

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João Victor, inclusive, já tinha seu retorno anunciado pelo presidente Duílio Monteiro Alves, e acabou sendo o primeiro "reforço" anunciado pelo Alvinegro para a temporada 2021. Essa adição ao elenco foi confirmada por Vagner Mancini, que explicou os motivos trazem o zagueiro de volta a São Paulo.

- O João já está definido que volta, os dois jogaram ontem pelo Atlético-GO, por isso não se apresentaram, então o João volta porque é um atleta que pode fazer várias funções em campo - disse o treinador corintiano.Como Mancini comentou, João Victor e Janderson foram campeões do Campeonato Goiano de 2020, no último sábado. No entanto, o atacante não vai voltar ao Corinthians neste momento. Em comum acordo entre partes, foi decidido que ele ficará em Goiânia para ter mais chances e seguir seu desenvolvimento como jogador, ficando emprestado até o fim deste ano.

- A volta do Janderson, nós achamos que seria mais importante se o atleta continuasse no Atlético-GO, para que ele pudesse se desenvolver mais ainda. Ele teve oportunidade inclusive comigo de jogar lá, de crescer, hoje ele está muito mais valorizado - explicou Mancini antes de citar outro fator:

- Se ele retornasse ao Corinthians talvez ele tivesse que oscilar entre jogar algumas partidas e ficar no banco de reservas. Ele também entraria na nossa lista A. Então por isso nós fizemos a opção, pensamos, idealizamos, planejamos, não só a nossa parte, como a parte de um ativo do Corinthians, para que a gente tomasse a decisão - argumentou Mancini.